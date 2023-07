Sanas första start på nära ett år: "Det har varit speciellt"

Tobias Sana, 33, skrev i fjol på för BK Häcken, men hann inte göra så många matcher innan han åkte på en allvarlig knäskada, och gjorde först comeback med ett inhopp mot IFK Norrköping i förra omgången i allsvenskan. Under söndagen gjorde han sin första start på nära ett år, då Häcken vände 0-1 till seger med 2-1 mot AIK borta på Friends Arena.

Sana är efteråt glad över att vara tillbaka fullt ut igen, och över segern.

- Det var kul att vara tillbaka, och det viktigaste var att vi tog tre poäng, säger han och fortsätter:

- Jag har varit borta i tio och en halv månad, så jag vet inte vad folk förväntar sig, men jag tycker ändå att det var okej. Jag spelade mer än vad jag hade förväntat mig, men det viktigaste var att vi vann. Vi kom från underläge och vann, så det var positivt.

Sana menar att det varit tufft att vara vid sidan.

- Det är klart att det har varit speciellt. Som fotbollsspelare är det alltid svårt att vara skadad, och speciellt när man ser laget spela "Tiki-taka-fotboll" som de gjorde förra året och även under den här säsongen. Det är klart att jag velat vara med och bidra, så det var kul att jag fick starta. Jag räknade inte med det, då jag bara hade spelat tio minuter på tio och en halv månad. Jag är glad och lättad.

Nu ser Sana fram emot ett tätt matchschema framöver med spel mot The New Saints hemma på onsdag i Champions League-kvalet, och därefter IF Brommapojkarna hemma på lördag i allsvenskan.

- Vi måste vara ödmjuka och ta en match i taget. Jag tycker vi ska se varje match som en finalmatch, och när det är match var tredje dag måste alla spelare vara beredda att göra jobbet.

Häcken är placerat på andra plats i allsvenskan.