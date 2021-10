FEM SPANINGAR: "IFK Göteborg är ett totalförvandlat lag"

Ullevieffekten bakom Blåvitts uppryckning

IFK Göteborg är som ett totalförvandlat lag i oktober 2021. Det torftiga och mediokra Blåvitt från tidigare i år är numera ett lag som sprudlar av energi och självförtroende. Mycket av den förvandlingen kan de tacka publiken på Gamla Ullevi för. Blåvitt var tillbaka på arenan mot Örebro SK för elva dagar sedan, efter att ha spelat på friidrottsstadion Ullevi under hela året på grund av restriktionerna. Redan i ödesmatchen mot ÖSK visade Blåvitt upp en stabilitet och framåtanda som knappts synts under säsongen. De följde upp den 2-0-vinsten med att segra mot Mjällby senast, och med samma energi kom de ut och markerade från start att de inte tänkte låta Djurgården diktera spelet. 20 minuter tog det, sedan hade August Erlingmark nickat in ledningsmålet framför den euforiska hemmaklacken.

