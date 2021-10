Lyfter fram arenabytet efter tre raka vinster: "Kändes lite som att spela på neutral plan"

IFK Göteborg har hållit till på Nya Ullevi under stora delar av säsongen. Detta för att kunna maximera publikkapaciteten under tiden som publikrestriktionerna fortfarande låg kvar.

I och med avvecklandet av restriktionerna i slutet av september, flyttade Blåvitt tillbaka till Gamla Ullevi igen. Resultatet? Vinster mot både Örebro SK och Djurgården, och fina publiksiffror båda gångerna.

- Det är svårt att beskriva med ord vad publiken betyder. Just att få komma tillbaka hit och få spela på en tajt arena med alla fans som är här. De har verkligen ställt upp och hållit oss levande. Det är klart att man känner ett stort ansvar gentemot dem, att kriga på och spela en bra fotboll. Det betyder otroligt mycket, säger Marcus Berg om betydelsen av att flytta tillbaka till Gamla Ullevi.

Om du hade fått bestämma, hade du velat spela på Gamla Ullevi hela säsongen?

- Det är väl mycket som spelar in med ekonomi och grejer. Jag vet att det är ganska stor skillnad att spela på Nya Ullevi kontra här, just under pandemin.

Lagkamraten August Erlingmark fyller i, och liknar allsvenskt spel på Nya Ullevi med att spela vänskapsmatch.

- Det är lite träningsmatchkänsla att spela på Nya Ullevi. Lite som att spela på neutral plan, även om fansen har gjort sitt. Det blir en annan kuliss här inne, säger Erlingmark och fortsätter:

- De sista procenten efter line-up hjälper. När man gör mål så är boosten här något annat. Det hjälper oss väldigt mycket.

Erlingmarks mittfältskollega, Gustav Svensson, är inne på samma spår och uttrycker en stor tacksamhet över att de blåvita supportrarna stöttar i med- och motgång.

- Gräset hade självklart kunnat vara lite bättre, men att vara tillbaka här och få det stödet som vi får från minut ett till sista minuten, det betyder väldigt mycket för oss, säger Svensson.

- Jag förstår att det är roligare att kolla på oss när vi ligger i guldstriden och slåss om guld, men vi är väldigt tacksamma över att vi får det stödet vi får. Det här är mycket på grund av dem (supportrarna) också, att vi har lyckats vända på det här och att det ser bättre ut.