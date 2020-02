FEM SPANINGAR: "IFK-talangs inhopp var ett ljus i mörkret"

Peking skapade få målchanser - nära att bli mållöst i Portugal

Peking var inför fredagens träningsmöte med Vålerenga mållöst i träningsmatch-turneringen Atlantic Cup i Portugal. I första matchen blev det 2-0-förlust mot Bröndby och i andra matchen blev det 0-0 mot FC Köpenhamn, men än dock sedan seger efter straffläggning. Skulle det bli mål den här gången? Ja, men efter många om och men.

IFK Norrköping hade på flera sätt en tung första halvlek mot Vålerenga. Den allsvenska fjolårsfemman hade inte många anfall och än färre målchanser. Vålerenga hade mest boll och tryckte mestadels tillbaka Peking. Det gav också resultatet att det norska laget till slut tog ledningen i matchen efter ett inspel i straffområdet och ett kyligt avslut. Värre var också att Christoffer Nyman lite senare blev utbytt skadad efter en smäll i duell med en motståndare utanför offensivt straffområde.

I andra halvan av matchen fick Peking visserligen en mardrömsstart, men sedan blev det bättre. Efter att Manasse Kusu tappade boll och förre AFC Eskilstuna-anfallaren Ousmane Camara klippte till och fick fira 2-0, så tog Norrköping sig in i matchen och rullade mycket boll. Nyförvärvet Jonathan Levi kom in i halvtid, men lyckades dock, precis som sina lagkamrater, inte skapa särskilt mycket och blev sedan utbytt i 77:e minuten. Till slut fick dock Carl Björk in ett reduceringsmål, men det var mer av en prestation i sig av anfallaren, då han pricksköt 2-1 från en position utanför straffområdet. Peking hade ett par halvchanser till i slutet av matchen, men fick vara nöjt med ett mål.

Blytunga skador - Nyman och Sema utbytta

IFK Norrköping tvingades till två ofrivilliga byten mot Vålerenga. Rutinerade anfallaren Christoffer Nyman blev i första halvan av matchen utbytt skadad efter en smäll och fick sitt vänsterknä rejält bandagerat, medan Maic Sema i andra halvan av matchen också fick en smäll och linkade av planen. I Semas fall såg sena axeln ut att vara problemet.

Ännu är det oklart hur skadeläget ser ut för spelarna, men det är aldrig bra att missa för mycket av en försäsong. Om Nyman och Sema dessutom skulle bli borta en tid vore det ett hårt slag för Peking. Båda spelarna, framför allt Nyman, är tongivande i laget och ger både kvalitet och erfarenhet. Bra för Peking är i varje fall att det är ett bra tag till att allsvenskan drar igång igen. Då är de, förhoppningsvis för laget, tillbaka och redo för spel igen.

Alvarez fick starta - men vad händer egentligen nu?

Honduranske högerbacken Kevin Alvarez, 23 anslöt inför förra säsongen till IFK Norrköping efter spel i Costa Rica, men lyckades inte ta en plats i laget. Totalt blev det sex minuter mot Helsingborgs IF i allsvenskan och 90 minuter, samt ett mål mot IFK Timrå i svenska cupen, men inte mer än så. Norrköpings chefsscout Stig Torbjörnsen omnämnde dessutom, tidigare i veckan för Fotbollskanalen, Alvarez som ett felköp hittills och frågan är därmed hur länge 23-åringen blir kvar i Norrköping.

Alvarez har avtal med IFK över 2022 och fick följa med laget på träningsläger till Portugal. Mot Bröndby blev det ingen speltid, mot FC Köpenhamn ett inhopp i 68:e minuten och mot Vålerenga fick han till slut spela från start. Alvarez gjorde inte bort sig, men stack inte heller ut i laget. Ännu är det därmed lite oklart om han ingår i tränaren Jens Gustafssons planer för 2020. Möjligen var fredagskvällens träningsmöte med Vålerenga det sista vi såg av honom i en träningsmatch med Peking, men det kan ju också vara ett tecken på en omstart? Det sista ordet är inte sagt om Kevin Alvarez sejour i Norrköping.

IFK-talangs inhopp gav hopp om mer

IFK Norrköping-anfallaren Carl Björk, som anslöt till föreningens U17-lag 2016 och i april i fjol fick ett A-lagskontrakt över 2022, hoppade in när Christoffer Nyman blev utbytt skadad mot Vålerenga och imponerade direkt. Talangen visade snabbhet, utmanade och blev dessutom målskytt. Björk slog till med ett precist avslut från en position utanför straffområdet i slutskedet och fick fira lagets enda mål på totalt tre träningsmatcher under lägret i Portugal. Björk gjorde i fjol inte någon allsvensk match, då han i stället var utlånad till samarbetsklubben Sylvia och gjorde där totalt tre mål på 25 matcher, varav 20 från start i division 1. Möjligen blir det mer speltid i allsvenskan den här säsongen.

Tidigare AFC-anfallare blev hjälte

Ousmane Camara, som kom till AFC Eskilstuna inför säsongen 2018, gjorde i fjol inte något större väsen av sig i allsvenskan. Efter fyra mål och tre assist på 28 matcher i superettan 2018 fanns det hopp om islossning även i allsvenskan, men i stället blev det i fjol två mål och en assist på 15 matcher i serien. På fredagskvällen visade han sig vara i fint slag, men inte i en orange tröja. Camara lämnade nämligen förra sommaren AFC för spel i norska laget Vålerenga och hoppade in och avgjorde till 2-1-seger mot Norrköping. Camara stal bollen från Manasse Kusu utanför offensivt straffområde och gjorde 2-0-målet som i slutändan alltså blev avgörande. Camara var även, utöver det pigg, och ropade vid ett tillfälle efter straff, men blev nekad det. Möjligen borde det ha varit straff.