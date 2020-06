FEM SPANINGAR: Kross, utskåpning, lekstuga

Kross, utskåpning, lekstuga

IFK Norrköping startade med sina bästa spelare. Det gjorde inte AIK. På bänken satt Ebenezer Ofori, Kolbeinn Sightorsson, Per Karlsson, Paulos Abraham. Började matchen gjorde en 18-åring i försvaret med en allsvensk match sedan tidigare, en 18-åring i anfallet som gjorde allsvensk debut, en 20-åring i anfallet som gjorde sin fjärde allsvenska start, och en 20-åring på mitten som gjorde sin tolfte start.



Det var tunt och orutinerat. Och de äldre spelarna med mycket rutin höll inte heller. Det blev 4-1, och det kunde ha blivit 7-1. En fruktansvärd kolapps av AIK.



Det var mer fart, aggressivitet, vilja och kvalitet i Norrköping. Hela tiden snabb och hög press för att vinna tillbaka bollen, och när man vann bollen så gick det hela tiden snabbt framåt.



Det var 1-0 efter fem minuter och 2-0 efter nio. Jonathan Levi hade lekstuga med Karol Mets och så var det 3-0 efter 29 minuter innan Mets tre minuter senare gick bort sig igen och rev ner Christoffer Nyman, och så gjorde Lars Krogh Gerson 4-0 på straff.



Det var som ett bra allsvenskt lag mot ett juniorlag. IFK Norrköping var bättre på allt. AIK låg hela tiden steget efter och vann knappt en duell, och när den andra halvleken blåstes igång hade Rikard Norling gjort tre byten.



I andra halvlek slog ”Peking” av på tempot och AIK blev bättre. Bortalaget tog ut Christoffer Nyman, Andreas Blomqvist och Henrik Castegren. Rikard Norling bytte ännu mer och hade efter 75 minuter gjort fem byten. Hemmalaget visade mer vilja i andra halvlek och gav inte upp trots 0-4.



Man kämpade sig till ett mål, och det gjorde Henok Goitom i den 88:e minuten.



Men IFK Norrköping dominerade i första halvlek och det var aldrig snack om saken.



Thern trivs mot sitt förra lag

Simon Thern hamnade i kylan i AIK och flyttade 2018 till IFK Norrköping. Efter det har Thern spelat fyra matcher mot sitt förra lag, och inte förlorat en enda. 2018 blev det först 3-3 innan han på hösten gjorde båda målen i 2-0-segern. 2019 spelade han 0-0 mot AIK, och på onsdagen blev det alltså 4-1 och då gjorde Thern ett mål.



Hur mycket orkar Norrköpings nyckelspelare?

MFF såg okej ut mot Mjällby och Hammarby var bra mot Östersund. Men det laget som har imponerat mest så här kort in i allsvenskan är IFK Norrköping. Hur bra ska laget bli när Alexander Fransson kommer tillbaka? Men den stora frågan är om viktiga spelare som Christoffer Nyman, Sead Haksabanovic och Simon Thern orkar köra i match efter match med det tuffa och täta spelschemat? ”Pekings” startelva håller absolut allsvensk toppklass, men det är ett frågetecken för bredden.



Vad har hänt med Adu?

Nu var det inte bara en som var svag utan ett helt lag. Men det är inte så länge sedan som Enoch Kofi Adu var bra när MFF mötte topplag i Europa och även i början av sejouren i AIK var han en av allsvenskans bästa på sin position. Men nu. Det var förvånande att se honom så svag mot IFK Norrköping. Han hängde inte med och var hela tiden för långsam och hamnade på efterkälken. Adu har ändå en del erfarenhet och borde kunna ta med sig det och åtminstone vara smartare och bättre i positionsspelet.



Tre försvarare gjordes mål

Henrik Castegren, Rasmus Lauritsen och Lars Krogh Gerson startade i IFK Norrköpings backlinje. Alla tre gjorde mål. Det är inte varje dag som tre försvarare gör mål i en och samma match.

Att inte Sebastian Larsson fick gult kort när han sprang ner Simon Thern i farligt kontringsläge ska han vara glad för. Men för Norrköping spelade det inte så stor roll att Thern blev nerdragen. För på den efterföljande frisparken blev det 2-0 efter en fin variant. Efter en frispark långt in på offensiv planhalva skarvades bollen fram till Castegren som kunde skicka in gästernas andra mål från nära håll. Vid 3-0 lurade Levi bort Mets innan han la in bollen till Lauritsen som satte den. Krogh Gerson gjorde 4-0 på straff.