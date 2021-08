FEM SPANINGAR: "Kunde se hur det skulle sluta efter några minuter"

Utgången "avslöjad" direkt

Fotboll är ett märkligt spel ibland. På Tele2 Arena i kväll var det som om att man kunde se hur den här matchen skulle sluta redan efter några minuter. På läktaren skapade Hammarby-supportrarna en ljudkuliss som skulle ha kunnat få bra mycket bättre lag än Cukaricki att vackla. På bortalagets bänk såg det stressat ut. På planen maskade gästernas spelare vid de tillfällen då Bajen inte flög fram i anfall. Inledningen blev helt enkelt precis vad Hammarby hoppats på och när man fick utdelning redan i den elfte minuten kunde man sluta oroa sig för att allting bara skulle ebba ut. Om inte alla Hammarbys spelare var övertygade om att laget skulle vända 3-1-underläget från bortamatchen inför avspark lär de åtminstone varit det efter 1-0.

Fenomenal första halvlek

Det är tydligt att Hammarby i grunden är ett bättre lag än Cukaricki, och det är svagt av de grönvita att förlora med 3-1 på bortaplan och sätta sig i den situation som man gjorde inför kvällens retur. Men den första halvlek som Bajen stod för är oavsett imponerande. Det var, till stora delar, en rejäl överkörning. Laget skapade målchanser på löpande band, man lät sig inte påverkas av Cukarickis försök till att dra ner tempot genom att dra ut på avblåsningar och bakåt var det i princip så tätt som det kan bli när man går för många mål framåt. Visst, bortalaget stack upp i några enstaka attacker men det är svårt att räkna med annat. I offensiven gav Bajens 3-4-3-system med Rodic och Jeahze som framåtstormande kantspelare ett stort tryck mot ett Cukaricki som uppenbart kom hit för att bara försvara ett resultat. I paus stod det 3-0 till Hammarby och givet utgångsläget inför matchen var de första 45 minuterna inte långt ifrån "facit" för Milos Milojevics mannar.

Självklarheten i avancemanget imponerar

Till den andra halvleken kändes allt egentligen avgjort, även om det bara skiljde ett mål mellan lagen. Men efter lite mer än en timmes spel ställdes Hammarby inför en mental utmaning när gästerna plötsligt reducerade till 3-1. Innan dess hade Bajen missat några riktigt vassa lägen och det är säkert så att det smög sig in lite oro i hemmalägret. Men bara minuter efter baklängesmålet satte 17-årige supertalangen Williot Swedberg 4-1 och då var det som om att Hammarby dödade mötet igen. 5-1 kom kort därefter och Cukarickis reducering blev bara en betydelselös parentes i en minnesvärd Europa-kväll för Milos Milojevics lag. Bajen är vidare och man är det med en självklarhet som imponerar med tanke på 3-1-förlusten i Serbien.

Nästa hinder blir tufft

Nu är Hammarby klart för play off i Europa Conference League och där väntar en rejält mycket tuffare motståndare. Basel är sista hindret innan gruppspelet och allt annat än ett schweiziskt avancemang är så klart en stor skräll. Men ingenting är omöjligt, det har bevisats många gånger förut, och hemma på konstgräset på Tele2 Arena - med det grönvita publikstödet i ryggen - är Hammarby ett lag som förtjänar en rejäl dos med respekt även av Basel.

Givet att ge Amoo stort förtroende

Akinkunmi Amoo har inte varit lika given i Hammarbys startelva sedan Milos Milojevic tog över som ny tränare. Men i den här matchen visade nigerianen med all tydlighet varför han är en spelare som borde satsas på. Att 19-åringen inte är fullärd än är givet, men spetsegenskaperna är så skarpa att fördelarna med att ge honom förtroendet över tid med all säkerhet kommer överväga nackdelarna. Han är en spelare som gör skillnad på planen redan nu och dessutom blir Bajen i princip garanterat en storförsäljning så länge klubbar i större ligor får möjlighet att scouta honom. Mot Cukaricki flöt 19-åringen runt och skapade problem för motståndet nästan varje gång han fick bollen. Avsluten höll för dålig kvalitet, men återigen… nackdelarna med att spela honom är i mina ögon inte ens i närheten av lika stora som fördelarna.