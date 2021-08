Hammarbys tuffa kritik mot svensk fotboll efter succén: "Det är så galet…"

Det svenska transferfönstret i sommar var öppet mellan den 15 juli och 11 augusti. Därmed stängde det natten till torsdag. Hammarby, som under deadline day gjorde klart med Aljosa Matko från slovenska Maribor och Edvin Kurtulus (till 2022) från Halmstad, riktar nu skarp kritik mot datumen.

Efter att Bajen besegrat Cukaricki med 5-1 och gått vidare till play off i Europa Conference League lyfte tränaren Milos Milojevic vad han anser är ett problem för svensk fotboll.

- Vi måste jobba för att det inte bara är Malmö som går till gruppspel i Europa. Vi måste bli lite mer flexibla i svensk fotboll. Titta på transferfönstret som stängde i går och så spelade vi i dag. Om vi hade vetat att vi skulle gå vidare, då hade vi kanske försökt få in en spelare mer. I den här situationen som svensk fotboll är i kan det bli att man inte vill riskera sin budget. Men går vi vidare en runda till så vet vi att vi får mer pengar (Uefa) och då kan vi investera den pengen. Men nu kunde vi inte göra det på grund av regelverket, säger Milojevic.

- Jag är inte arg. Men klubbar i andra länder kan värva spelare nu och det här upplägget är inte bra för svensk fotboll. Jag är nöjd med spelarna vi har och jag ska inte klaga men vi behöver tänka: ”Varför går inte Elfsborg, Hammarby eller något annat lag, år efter år, till Europa?”. Det här är en diskussion som vi behöver ha i svensk fotboll. Jag vet att jag kommer stämplas som en utlänning som inte är nöjd men det är mitt ansvar om jag jobbar i svensk fotboll att säga till om det jag tycker kan bli bättre.

Han fortsätter:

- Det är många bitar i svensk fotboll som är perfekta. Arenorna, publiken, organisationen… Men kring annat är vi kanske lite ”out of time”. Vi är lite för skakiga för att ändra. Och det här säger jag inte bara för att vi är i Europa-kvalet nu. Om andra Stockholmslag hade kvalat nu och det varit ett annat fönster så hade de kanske blivit starkare gentemot oss resten av säsongen, men det är ju det vi vill. Vi vill ju spela mot de bästa lagen. Har vi en stark liga blir det enklare att gå vidare i Europa.

- Mitt ansvar om jag är här är att säga vad som kan bli bättre. Jag hoppas alla mina kollegor förstår det. Vi får se vad som händer. Jag förväntar mig inte att det ska hända något i morgon.

Bajen hade gärna sett att Sverige anpassade datumen till övriga ligor i Europa. De flesta fönster stänger i slutet av augusti.

- Nu ska vi spela mot Basel (i play off) och har vi tre spelare som presterar bra då så kan det komma in bud på de spelarna som Jesper (Jansson, sportchef) inte kan säga nej till. Ska jag börja bråka med honom då? Det är så här fotbollen fungerar. Stor fisk äter den mindre fisken. Men då vill vi ha chansen att kunna ersätta den spelaren, säger Milojevic.

Nämnde Jansson har lyft frågan om transferfönster i många år som klubbledare i Sverige, och han gillar att Milojevic säger det han säger.

- Skönt att en internationell tränare lyfter det här. Till slut blir man trött på sin egen röst, kommenterar sportchefen.

Jansson är helt enig med sin tränare i frågan.

- Konsekvensen av det här blir ju att pengarna inte stannar i svensk fotboll. Jag satt i går (på deadline day) till halv ett på natten och då landade pengarna i Slovenien. Vi satt i ett jävla skitläge i förhandlingen. Det blir ju att vi får betala extra till Slovenien men sen kan vi inte lösa en affär med Halmstad (om Kurtulus) för de kan inte hitta en ersättare. Så pengarna försvinner ur svensk fotboll. Jag sitter ju ändå bra till i Hammarby. Odilon har sålts och vi har en bra ekonomi, och Malmö sitter bra till, men pengarna regnar ju inte ner till andra klubbar. Det är det som är så galet. Hade vi vetat att vi skulle gå vidare en runda till så hade vi kunnat investera i Sverige.

Argumentet att en tidig öppning under sommaren ger svenska klubbar möjligheten att förstärka truppen inför de tidiga kvalomgångarna i Europa ger inte Jansson mycket för.

- Vi har världens längsta fönster under vintern så du måste ju kunna sätta en trupp sista mars som håller i några månader.

Jansson tycker överlag inte att Europa-spelet prioriteras tillräckligt mycket av ligaorganisationen Svensk Elitfotboll och dess medlemmar (klubbarna i allsvenskan och superettan).

- Jag vet vad svaret kring det här kommer bli: ”Ja, men det är ju klubbarna som själva som bestämt det här”. Jo, men vi är 32 klubbar som ska enas. I stort sett blir alltid omröstningarna 25-7, 24-8 eller 26-6 i de här frågorna.

- Vi ska alltid enas i svensk fotboll... Men tittar vi på konsekvenserna av det här så får vi sämre rankning och pengar försvinner ut ur landet.

Helst av allt hade Jansson sett att Sverige haft sitt långa transferfönster under sommaren och det korta under vintern. Ett upplägg som Sef skickade in en begäran om till Fifa för fem år sedan - utan framgång.

- Det hade vi helst velat ha, men det får vi inte på grund av Uefa/Fifa-regelverk.

- Ett tag hade vi att de fyra översta lagen fick bestämma när sommarfönstret skulle ligga men sen ledsnade väl Uefa på det, att Sverige bytte fram och tillbaka hela tiden.