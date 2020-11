FEM SPANINGAR: "MFF:s bästa minuter i år"

MFF:s bästa för säsongen

MFF inledde matchen i ett våldsamt tempo. Det verkade inte finnas någon tvekan inom laget att detta var kvällen då de skulle säkra guldet. Inledningsvis fick Sirius inget syre överhuvudtaget när MFF attackerade frenetiskt. Nästan samtliga anfallsaktioner höll hög klass och målen ramlade in. Ledningsmålet kom i den tredje minuten av Isaac Kiese Thelin. Anders Christiansen fyllde på med 2-0 fem minuter senare och Ola Toivonen nickade in trean kort senare. Då hade bara femton minuter gått av tillställningen. Under den första kvarten just har MFF varit väldigt framgångsrika i såväl allsvenskan som Europa League-kvalet. I fyra av de fem senaste matcherna har MFF gjort mål inom ramen för inledningskvarten. Dessa 15 minuter var också allra MFF:s bästa i år.

Sirius dök aldrig upp

Sirius hade en vinst på de sex senaste matcherna och har dalat till en niondeplats i tabellen. Det finns bättre utgångslägen att komma till ett titeltörstande Malmö med. Under den första kvarten dök Sirius aldrig upp till det som MFF bestämde skulle bli guldfesten. När Uppsalalaget väl kom in i matchen var det för sent. En frustrerad Stefano Vecchia fick få passningar och kunde inte sättas i sitt favoritläge, där han skär in från vänster, tillräckligt ofta. Sirius mäktade inte med mer än ett par skott på mål under matchen. Istället fastställde Eric Larsson slutresultatet till 4-0 med ett drömmål i krysset med kvarten kvar.

"AC" bäst och Toivonen en total succé

Inför säsongen valde Malmö FF att spetsa snarare än att bredda truppen med rekryteringarna av Isaac Kiese Thelin och Ola Toivonen. Anderlechtlånet Kiese Thelin har levererat i allsvenskan och är ikapp Christoffer Nymans 13 mål i skytteligatoppen. Toivonen blev precis den succén som de flesta förväntade att han skulle bli med sina åtta mål och sex assist hittills. Duon har kompletterat allsvenskans bästa spelare Anders Christiansen perfekt, som själv bara är tre mål efter Kiese Thelin i skytteligan. Den spetsen har inget lag varit i närheten av i år.

MFF-försvaret ett utropstecken

Rasmus Bengtsson tvingades till operation innan den allsvenska premiären och farhågorna växte. Var Lasse Nielsen tillräckligt pålitlig för att vinna SM-guld med? Skulle Anel Ahmedhodzics utveckling fortsätta i samma takt? Det blev ett rungande "ja" på båda frågorna. Ahmedhodzic gick rakt in i en bosnisk Nations League-elva och Nielsen har enligt statistikverktyget Instats index varit en av allsvenskans bästa försvarare. Då blev dansken ändå petad av en Franz Brorsson som återvände i storslag från Esbjerg-utlåningen. Kvar blev en snopen Rasmus Bengtsson på läktaren allt som oftast.

Stabilt men sällan övertygande MFF

Den här MFF-upplagan kommer trots den överlägsna serieledningen förmodligen inte räknas bland 2000-talets bästa i himmelsblått. De har varit det klart mest stabila laget under en speciell säsong och bara råkat ut för ett par kortare formdippar. Den stabila grunden kryddat med ovanstående spetsspelare har lett till seriesegern, men de har sällan bjudit på de briljanta, övertygande insatserna. Individuellt är flera av spelarna inte några som "peakar" i karriären. Ytterbacksduon Eric Larsson och Jonas Knudsen har gjort sitt jobb. Kantspelarna Sören Rieks och Jo Inge Berget spelar på en väldigt hög allsvensk nivå men har flugit ännu högre tidigare. Målvakten Marko Johansson kommer efter den här genombrottshösten bara att bli bättre. Dessa exempel visar också att det finns en klar förbättringspotential hos mästartränaren Jon Dahl Tomassons lag.