FEM SPANINGAR: "Misslyckat MFF-försök att spela utan anfallare"

Segersviten bruten efter en dålig första halvlek

En dålig insats i första halvlek kostade MFF segern och en chans att rycka i tabellen efter Elfsborgs poängtapp. Segersviten stannade vid åtta vinster och MFF kommer vara besviket efter poängtappet. Centrallinjen Dahlin-Bengtsson-Christiansen-Kiese Thelin saknades helt i 2-1-segern senast mot Örebro SK. Ikväll vilade Ola Toivonen och Christiansen gick in på hans position, men kollektivt var insatsen klart sämre än mot ÖSK. Samtidigt är det en styrka att inte en förlora en sådan här match mot en motståndare som kan MFF väl vid det här laget. Strandvallen fortsätter dock att vara en svårspelad arena för de himmelsblå.

Försöket med falsk nia fungerade inte

För andra matchen i rad fick MFF klara sig utan centern Isaac Kiese Thelin. Mot Örebro ersatte Amin Sarr och lyckades inte övertyga Jon Dahl Tomasson tillräckligt mycket för att få chansen igen. Lösningen blev Adi Nalic längst fram, som gjorde säsongens första mål i sitt inhopp mot ÖSK. Nalic på topp betyder ett system med en så kallad falsk nia, då 22-åringen inte är någon forward. Det resulterade i en mängd platsskiften mellan honom, Søren Rieks, Anders Christiansen och Jo Inge Berget offensivt. Den sistnämnde borde varit ett mer logiskt val som ensam spets, och MFF har stora problem att hitta igenom mot ett superdrillat Mjällby. Med 20 minuter kvar blev också Nalic utbytt mot Sarr.

Ingen lyckad återkomst för Marko Johansson

Inte helt oväntat hamnade målvakten Marko Johansson i fokus på Strandvallen, arenan som han lämnade för några veckor sedan under uppmärksammade former. 21-åringen hade otur på Mjällbys första mål när bollen studsade på Jonas Knudsen och in från kort avstånd. Besard Sabovics frispark i den 66:e minuten ska sedan inte gå från den distansen och vinkeln. Johansson kan dock skylla på den minimala styrningen som bollen tar innan den går in i mål. Johansson har fått två matcher i den slitne Johan Dahlins frånvaro. Steget från att vara reserv till förstamålvakt är precis så stort som veckans insatser visade. Det finns potential hos Johansson men idag är 21-åringen väldigt tydligt en målvakt på tillväxt.

Mjällby har skrapat ihop till en vinst mot MFF

Tredje starka matchen mot MFF av Mjällby i sommar. Premiären förlorades efter två stycken Christiansen-mål men satte tonen för en säsong som hittills varit väldigt stabil från nykomlingens sida. Semifinalen i svenska cupen hade de kunnat vinna men Mjällby föll i straffläggningen. Idag lyckades Mjällby åtminstone göra mål, två stycken till och med. Samtidigt kommer laget känna att de borde fått med sig mer än ett kryss den här matchen, speciellt efter att ha varit i ledningen två gånger. Något läge till revansch kommer de inte få i år, men väl nästa. Det ska väldigt mycket till för att en så välorganiserad nykomling, som dessutom har spets i Mamudu Moro och Moses Ogbu offensivt, ska åka ur allsvenskan.

Christiansen fortsätter leverera mål som tia

Mot Mjällby i allsvenskans första omgång avgjorde Anders Christiansen från en position strax bakom den centrala anfallaren. Sedan Ola Toivonen kommit in i laget har Christiansen fått en mer tillbakadragen på mittfältet och därmed inte gjort lika många poäng som i inledningen. När Toivonen fick vila ikväll klev "AC" upp på sin nygamla position och ordnade MFF:s 2-2-mål i andra halvlek. Det var lagkaptenens sjätte mål i allsvenskan (plus tre mot AIK i cupkvarten) i sommar. Dansken levererar mål när det behövs som allra mest i sin favoritposition.