FEM SPANINGAR: "Pinas kan bli en bra Jeahze-ersättare"

Fina intentioner av försiktig Pinas

Shaquille Pinas, ny från Bulgarien-dominanten Ludogorets, hoppade in i den senaste omgången och fick startadebutera på vänsterbacksplatsen istället för den flyttomsusade Mohanad Jeahze. En bortamatch mot ett sargat Varberg är inte rätt match att bedöma nederländaren på. Det Pinas visade upp var en fin vänsterfot, säker bollbehandling och en handbroms på offensiv planhalva. Under Varbergs bästa period hände det en del på Pinas kant och 24-åringen slog ett nonchalant uppspel efter pausen som kunde straffat sig. Sammantaget visade Pinas fina intentioner som kan göra honom till en fin Jeahze-ersättare den dagen han lämnar Bajen. Ett plus är att den surinamesiska landslagsmannen även kan spela mittback.