Uppgifter: Jeahze vägrade spela mot Varberg - vill tvinga fram flytt från Bajen

Tidigare under måndagen rapporterade Expressen att turkiska Besiktas har lagt ett bud värt tio miljoner kronor på Mohanad Jeahze, som tidigare även kopplats ihop med Celtic. När Hammarby senare under kvällen gästade Varbergs Bois fanns inte 25-åringen, som varit given i grönvitt under våren, med i startelvan.

Nu rapporterar Aftonbladet att anledningen är att Jeahze vägrade spela matchen för att försöka tvinga igenom en utlandsflytt. Bajens sportchef Jesper Jansson om varför vänsterbacken inte kom till spel:

- Inte fokuserad, säger Jansson till tidningen, och berättar hur han ser på situationen:

- Vad säger man, vi är ett lag och han har kontrakt med Hammarby. Då ska man spela. Enkelt.

Efter 3-0-segern mot Varberg sa Bajen-tränaren Marti Cifuentes så här om Mohanad Jeahze frånvaro:

- Han hade en liten känning i baksida lår, och så finns så klart hela den här situationen som Jesper kan förklara mer av. Det finns intresse från utländska klubbar. Jag vet inte mer och tänker inte mer på det.

Cifuentes får frågan om hur dåligt det vore att tappa Jeahze:

- Det är inte ett scenario som jag tänker på. Jag vet inte vad som händer i slutändan. Vi kan fortsätta att vara aktiva på transfermarknaden och har bra spelare i truppen som kan ersätta, säger Hammarby-tränaren.

Nahir Besara tycker inte att Jeahzes frånvaro störde:

- Ingenting faktiskt. Han är en fantastisk spelare, förmodligen Skandinaviens bästa vänsterback, enligt mig. Vi har bra spelare på bänken som gjorde ett jättebra jobb i dag, säger Besara.

- Jag har ingen aning om vad som händer där. Så klart, då skulle vi tappa Skandinaviens bästa vänsterback, som sagt. Då önskar vi honom all framgång, men vi har bra spelare i laget.



Mohanad Jeahze värvades till Hammarby från Mjällby sommaren 2020. Vänsterbacken har sedan dess varit en nyckelspelare i grönvitt och noterats för tre mål samt 16 assist på 67 matcher i Bajen-tröjan. Hans kontrakt sträcker sig över säsongen 2023.