FEM SPANINGAR: "Rydströms snack gav effekt"

Rydströms snack gav måleffekt

Malmö FF hade inför i kväll gjort tredje flest mål i år i allsvenskan, men lämnade samtidigt planen mållöst mot både Djurgårdens IF senast och mot Mjällby AIF dessförinnan i serien. MFF skapade chanser mot framför allt Mjällby, men lyckades inte näta, och frågan var om det skulle ske i kväll?

MFF-tränaren Henrik Rydström berättade, för Discovery+, inför avspark mot IK Sirius på Studenternas att laget pratat mycket om att göra det bättre i straffområdet, och redan i den andra minuten nickade mittbacken Derek Cornelius in en hörna i mål till 1-0. Utdelning direkt, och efter 28 minuters spel kom 2-0 - Oliver Berg från en position i straffområdet. Därmed gav snacket om att göra det bättre i straffområdet effekt med två straffområdesmål i första halvlek i Uppsala.

Drömdebut för Berg i MFF-tröjan i allsvenskan

Oliver Berg gick i förra veckan direkt in i Malmö FF:s roterade startelva i 2-0-segern mot Smedby i svenska cupen, och gjorde under måndagen sin första allsvenska MFF-start, bakom Isaac Kiese Thelin på topp, mot Sirius. Då hotade han direkt med ett avslut utifrån som hemmakeepern David Mitov Nilsson nätt och jämnt räddade, och i mitten av första halvlek hade han ytterligare ett farligt skott via en motståndare utanför mål. Berg kändes farlig när han hade bollen, och till slut fick han utdelning med sitt tredje skott för kvällen i den 28:e minuten till 2-0 och utökad ledning. Därmed blev det mål direkt för Berg i första seriematchen med MFF, och i slutändan även tre poäng i guldstriden.

Jonnie Fedel får fortsätta gapa

Malmö FF har i år släppt in del mål på fasta situationer, och nyligen blev det rubriker, då målvaktstränaren Jonnie Fedel, som strukturerar lagets defensiva fasta, tappade tålamodet under en träning, där laget övade på fasta situationer, och gapade åt spelarna om bättring.

Strax före halvtid åkte MFF på ett nytt baklängesmål på en fast situation, då Sirius-forwarden Wessam Abou Ali tappades bort vid den bortre stolpen, och nickade in kulan i nät. Därmed får nog Fedel gapa lite till för att se till att andra spelare inte glöms bort i eget straffområde framöver i allsvenskan.

Joakim Persson, vilket inhopp!

IK Sirius-forwarden Joakim Persson har i sommar fått fart på målskyttet med fyra mål på de nio senaste matcherna, varav två mål på de två senaste matcherna i allsvenskan. Mot MFF fick han hoppa in i halvtid och skapade direkt en hel del för Uppsala-laget offensivt. Lite märkligt att han inte fick starta, då han verkligen var glödhet i andra halvan av matchen, även om det inte blev något mål. I vinter kan Persson mycket väl vara ett ämne för en större klubb i allsvenskan.

Det blir en lång höst för Sirius

Sirius har blandat och gett i år i allsvenskan. Det började stabilt med fem kryss och en förlust på de första sex omgångarna, och sedermera tre raka segrar innan sommaruppehållet, men efter sommarpausen har det endast blivit två segrar och sju förluster, vilket resulterat i att Uppsala-laget nu i allra högsta grad är indraget i kampen om överlevnad.

Mot MFF hamnade Sirius i tvåmålsunderläge i första halvlek, och fick sedan in ett sent reduceringsmål strax före halvtid. Sirius var därefter bra i andra halvlek och skapade flera chanser, men lyckades inte få in bollen i nät igen. Sirius är numera på kvalplats med två poäng upp till AIK och IFK Göteborg på säker mark i tabellen. Härnäst väntar helt avgörande möten med Halmstads BK borta, Varbergs Bois hemma, IFK Värnamo borta, Degerfors IF hemma och IFK Göteborg borta. Det är matcher som helt säkert kommer att avgöra Uppsala-gängets säsong.