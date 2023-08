Mattiasson: "Jättebesviken på vissa som kanske tar egna beslut"

IK Sirius åkte under måndagskvällen på en tung förlust mot Malmö FF hemma på Studenternas i allsvenskan. Sirius reducerade i slutet av första halvlek till 1-2, men föll i slutändan med 1-3 i Uppsala, vilket innebär att laget nu är placerat på kvalplats i bottenstriden.

Sirius-tränaren Christer Mattiasson är missnöjd med hur hemmalaget inledde matchen, men menar att det sedan blev bättre efter ett taktiskt skifte i slutet av första halvan av matchen.

- Om vi ska vinna mot Malmö på hemmaplan måste vi för det första starta lite bättre. I båda matcherna har vi gett bort ett mål väldigt, väldigt tidigt, och de dominerade i början, samtidigt som vi hade svårt att få tag i dem. De är skickliga på att trä igenom bollar, så när vi gick lite högre och inte riktigt hade koll bakom oss, så trädde de in en boll och skapade tryck på oss, säger han under presskonferensen och fortsätter:

- Vi valde att spela 5-4-1 eller 5-3-2, och någonstans vid Stenssons (Daniel) skada (taktiska spelavbrott) förändrade vi lite och gick över till det vi mer eller mindre tränat på hela året. Då började det bita lite mer, vi kom närmare i pressen och var modigare, även om vi riskerade väldigt mycket. Vi skapade ett antal frisparkar utanför och lite mer tryck, samtidigt som vi kom lite närmare, och fick ett mål via en bra frispark, där Wessam (Abou Ali) var på plats.

Mattiasson tycker vidare att hans lag inledde andra halvlek bra, men hade behövt vara bättre i den sista tredjedelen för att göra fler mål.

- Vi bytte ut Dennis (Widgren) och tog in "Jocke" Persson, vilket var tanken, att få fart i andra halvlek och sätta upp honom mot deras högerback (Oscar Lewicki), som också hade ett gult kort. Jag är jättenöjd med första kvarten (i andra halvlek), och om vi hade varit lite skickligare, så hade vi fått in 2-2. Vi pressade Malmö, vann bollen och skapade bra chanser, men samtidigt riskerade vi väldigt mycket. Runt 62:a, 63:e minuten drog vi tillbaka laget lite, då vi inte orkade och behövde sitta ihop. Då gjorde också Malmö byten, som gjorde att de kunde kontra, men det blev lite mer öppet, och inte så mycket kontroll, vilket passade oss bättre. Vi vet att om vi kan få upp bollen och skapa en-mot-en-lägen, så kan vi skapa målchanser, men sedan kom 3-1, säger tränaren och fortsätter:

- Vi försökte sedan, under de sista tio minuterna, bomba in bollar så mycket som det gick, och vi kom rättvända framför dem, men vi tog dåliga beslut för 3-2 och få matchen att leva. Vi gjorde saker bra, men om vi ska vara kvar i allsvenskan får vi inte släppa in tre mål i de här matcherna. Vi behöver vara bättre i den sista tredjedelen på chanserna vi skapar, så där är jag jättebesviken på vissa som kanske tar egna beslut och sådana saker. Men vi får sova på det här, ta nya tag och ladda om mot Halmstad. Malmö är ett bra lag, och vi gav dem en match. Nu ska vi se till att få lite poäng också.

Mattiasson utvecklar vidare sin besvikelse över att vissa spelare tog egna beslut:

- Om vi nu sätter upp sex spelare längst upp vill vi kanske bygga ut bollen i ytterkanten för att fylla på i boxen och komma in med ännu fler spelare. Då tar vi några dumma skott utifrån, så åker vi på kontringar i stället för att etablera, och att Malmö få springa hela vägen hem. Nu fick de springa halvvägs för att de blockade, och stod och samlade upp bollar, men det handlade kanske om två-tre gånger. Jag ville få in ett mål och vi offrade allt, samtidigt som jag också var livrädd över att det skulle bli ett friläge, att vi skulle dra på oss ett rött kort och en avstängning till nästa match.

Mattiasson menar vidare att Sirius nu behöver vara positiva gällande utmaningen i bottenstriden.

- Det är bara att omfamna det, och älska att spela de här matcherna. Det är det vi får göra. Det gäller något, och hur hanterar gruppen det här? Antingen kan man gå in och spela fegspel, eller så kliver någon fram och visar att det nu är dags att ta poäng. Jag säger så här, omfamna det här läget, och lär er något av det här läget. Det är det jag kommer trycka på.

Sirius ställs härnäst mot Halmstads BK på bortaplan i allsvenskan.