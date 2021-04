FEM SPANINGAR: Så bra var Hamsik i startdebuten för Blåvitt

Målvaktstavlan sänkte Änglarna...

Den första halvlekens mest avgörande händelse var IFK-målvaktens Giannis Anestis misstag i den 27:e minuten. Sargon Abraham, förra årets målsumpare i Blåvitt, hittade Ferhad Ayaz på högerkanten under ett blixtsnabbt anfall. Yttern testade ett lågt skott vid straffområdesgränsen, och bollen slank under Anestis händer. Målvaktstavlan gjorde något med Blåvitt som blev ängsligt, och Anestis var nära att ställa till det en gång till när han sköt ett uppspel rakt på en Degerforsspelare. Elva minuter efter ledningsmålet kom 0-2. IFK-produkten Victor Edvardsen stod ensam på vänsterkanten och måttade ett inlägg som hittade fram till centern Johan Bertilsson, som nickade bollen in bollen via gräset.

