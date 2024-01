FEM SPANINGAR: "Så var Albin Ekdals debut i Djurgården"

Flera spelare i Djurgården vilades

Djurgården använde den här matchen till att få minuter i benen på sina spelare och planen inför avspark var att ge alla en halvlek var, ungefär. En del spelare valde man att hålla utanför truppen. Naprapaten Kalle Barrling förklarade på de blårandigas hemsida inför matchen att de inte vill ”chansa med skavanker” under försäsong. Gustav Wikheim (som har opererats och ser ut att missa tävlingspremiären), Hampus Finndell, Carlos Moros Gracia, Lucas Bergvall, Miro Tenho och Gideon Granström saknades därför.

Så var Albin Ekdals debut

Ett namn stack så klart ut i laguppställningarna till den här matchen. Albin Ekdal gjorde nämligen sin debut för Djurgården, mot sin tidigare klubb. Mittfältsstjärnan startade och han gjorde det som en ”sexa”, ett steg bakom Magnus Eriksson och Samuel Leach Holm. Ekdal föll också ner i ”backlinjen” vid några tillfällen för att fördela boll. Men under halvlekens gång skiftade också Ekdal och Leach Holm position vid några tillfällen. Positioneringen var lite flytande. För Ekdal var det så klart viktigast att bara få starta upp maskineriet och därför var han, som väntat, inte särskilt dominant i den här betydelselösa träningsmatchen. Innan 1-0 kom han exempelvis något sent in i en duell och det lär dröja ett tag innan vi får se en Ekdal i toppform. Det intressanta är ju snarare hur han ska användas och om Djurgården fortsätter med samma formation på mittfältet som tidigare, med en ”sexa” och två något mer offensiva spelare framför, lär Ekdal kunna användas i båda de olika rollerna. 34-åringen klev för övrigt av i paus.

Får Djurgården ens behålla Dahl hela året?

Så vad tar jag med mig från den första halvleken? Främst att 2024 skulle kunna bli ett väldigt fint år för Zeidane Inoussa (BP) och Samuel Dahl (Djurgården). Den förstnämnde blixtrade till i allsvenskan redan under hösten och han har egenskaper som gör honom till en potentiell toppspelare i serien och en möjlig storförsäljning. Större klubbar i allsvenskan lär redan ha ögonen på 21-åringen men i dagsläget känns det snarare som en ny utlandsflytt ligger närmare till hands för Inoussa. Han borde bli för dyr för konkurrenter. Mot Djurgården visade han upp sin ruggiga speed vid några tillfällen innan han klev av i 35:e minuten. Och Dahl var planens bäste innan paus. Kvick, snabbtänkt och självklar i alla sina aktioner. Visserligen lär han och övriga januariturné-spelare ha en fysisk fördel just under den här delen av försäsongen men för mig går fjolårets utropstecken från klarhet till klarhet. Får Djurgårdens ens behålla den 20-årige vänsterbacken under hela 2024? Jag är tveksam.

Ryckigt och ringrostigt

Djurgården bytte hela sitt lag i paus och då gjorde BP även flera skiften. Dessutom fyllde hemmalaget på med ett antal byten under andra halvlek. De båda lagens upplägg kring matchen gör den så klart svåranalyserad. Men BP var tekniskt snäppet vassare än sin motståndare. Det såg helt enkelt lite ringrostigt ut i Djurgården, vilket inte är så konstigt. En som man åtminstone såg ville väldigt mycket efter paus är vänsterbacken Rami Kaib, vars intåg i fjol blev tufft. Han tycks ha bestämt sig för att ge det en ärlig chans i Djurgården och visade alltså upp rätt sorts attityd och energi i den här matchen. BP vann till slut med 3-0, bland annat efter att Jacob Widell Zetterström kom ut helt fel på en långboll och gav bort ett mål.

Spännande år för BP

Kan BP äntligen etablera sitt herrlag i allsvenskan? Förutsättningarna för det ser bättre ut än på länge i alla fall. Ja, man har blivit av med flera skickliga spelare i vinter men truppen innehåller spännande namn och fler nyförvärv lär dyka upp. Dessutom är ekonomin så pass stabil att man inte behöver tacka ja till första bästa bud på spelare. Och framöver kan stora pengar trilla in på kontot om Djurgården säljer Lucas Bergvall, AIK säljer Jonah Kusi-Asare och Sporting säljer Viktor Gyökeres. Där har BP rätt till en del av övergångssummorna.