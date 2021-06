FEM SPANINGAR: "Sarr behövde den här insatsen"

Hettan satte spår på matchen Det var närmare 30 grader vid matchstart på Eleda Stadion. Givetvis satte också värmen sin påverkan på tempot i matchen, som var lågt under i stort sett hela matchen. Under de första 45 minuterna skapade lagen varsitt läge bara – Elfsborgs Christopher McVey sköt utanför på en Johan Larsson-frispark, och Søren Rieks som avslutade rakt på Tim Rönning i ett fritt läge.

Ingen effekt på Elfsborgs byten

MFF kontrollerade en andra halvlek som öppnades upp och där fler ytor gavs. Elfsborg skapade några halvchanser, och spelade okej, men kom inte till det heta läget – snarare var hemmalaget närmare ett tredje mål. Elfsborg gjorde tre byten i halvtid – och ytterligare sex under mitten av andra halvlek. De fick ingen effekt på dessa mer än en bra period under halvlekens inledning. Trots värmen väntade MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson till den 77:e minuten med sitt första byte. Totalt gjorde han bara två byten under halvleken, och MFF kunde kontrollerat bevaka en 2-0-ledning som stod sig mot slutet.