Publiken tillbaka i Malmö efter 15 månader: "En otrolig känsla"

Den 8 mars 2020. Det var den senaste gången Malmö FF arrangerade en match med full åskådarbeläggning. MFF besegrade då AFC Eskilstuna med 3-0 och säkrade gruppsegern i svenska cupen på Malmö IP.

15 pandemimånader senare har upp till 500 åskådare börjat tillåtas vid utomhusarrangemang. MFF:s egen grindöppning smygstartade i förra helgens träningsmatch mot Kalmar FF, då runt 70 personer släpptes in på lilla Heleneholms IP. Samtidigt har damlaget i division tre kunnat ta in publik under hela juni.

På Eleda Stadion igår kom 487 personer och placerade ut sig över den östra långsidan. Malmö FF-folket är nöjda över utvecklingen. Men, ett par-tre mil bort över Öresund, har Köpenhamn nyligen arrangerat en EM-match mellan Danmark och Belgien med en publikbeläggning på över 50 procent.

ANNONS

Danske Jon Dahl Tomasson har det i åtanke när han berömmer atmosfären under matchen.

- Det är fantastiskt att se så många åskådare. Jag vill se fler än 500 – men det är mer än vad vi är vana med. Det var härligt och jag tycker att det fanns en stämning. Det är det vi behöver och det ligan behöver igen. När jag ser att det kan vara 25 000 på plats på en landskamp i Köpenhamn – så behöver vi få loss fler än 500, eller 3000, säger tränaren till Fotbollskanalen.

Matchen vann hans lag med 2-0. Amin Sarr gav laget ledningen på tilläggstid i första halvlek, och tolv minuter efter pausen gjorde Antonio Colak, liksom Sarr, sitt första mål inför publik på Eleda Stadion.

- Det var riktigt härligt att spela här på Stadion framför fansen, en otrolig känsla. Förhoppningsvis kommer det bli fler i juli, när säsongen börjar igen, säger Colak. ANNONS

Påverkade det dig mer än du trodde?

- Ja, förstås. Den är en extra kraft, den tolfte mannen som man brukar säga. Det var en härlig känsla att göra mål inför fansen – det var första gången för mig i Malmö, och jag hoppas att många fler mål följer.

Spelaren som fick klart flest hyllningar av publiken var målvakten Johan Dahlin, som gjorde sin första hela match efter axeloperationen förra året.

- Det var jävligt skönt – oavsett om de sjöng mitt namn – att höra folk på plats. Det är något helt annat. Vi hoppas att det kan komma fler och fler. Det är lite det allsvenskan och hela Sverige handlar om – publiken. Det var skönt att se lite folk på plats, säger Dahlin.

I nuläget är planen att höja publiktaket till 3000 personer från den 1 juli. Eleda Stadion har en kapacitet på strax över 20 000 sittande åskådare.