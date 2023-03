FEM SPANINGAR: "Stor chans att detta blir AIK:s elva i premiären"

Iskalla avslut av Fesshaie

AIK tog ledningen redan i den tionde minuten, genom Bilal Hussein. Efter den starka inledningen tog HIF tillbaka initiativet och skapade tillräckligt mycket för att åtminstone ordna en kvittering innan halvtid. Wingbackarna i AIK, Axel Björnström och Rui Modesto, tog sig inte runt på kanterna och centralt hade bortalaget svårt att tränga in i straffområdet. Det blev bättre efter pausvilan och AIK avgjorde matchen med ett mål i den 56:e minuten. 19-årige Alexander Fesshaie byttes in strax innan halvtid när John Guidetti klev av med någon form av känning, och avslutade ett fint anfall i nätet. 3-0-målet gjorde anfallaren i den 85:e minuten, efter ett nytt kliniskt avslut. Fesshaie flyttades upp till A-truppen men kämpade med en skada under stora delar av försäsongen. Målen i dag minskar knappast AIK-produktens chanser till speltid under våren i allsvenskan.

