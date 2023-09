FEM SPANINGAR: "Sumpade Djurgården sin sista chans?"

Värnamo starkt i första halvlek

Sjukdom på Marcus Danielson och Jacob Une Larsson gjorde att Djurgården fick röra om i sitt lag. Mittfältaren Rasmus Schüller startade exempelvis som mittback. Och hemmalaget hade problem att hantera sin spelskickliga motståndare under den första halvleken. Ajdin Zeljkovic dundrade tidigt in 1-0 till IFK Värnamo efter en kontring och Djurgården skapade i princip inget vettigt innan paus. Hampus Finndell hade en halvfarlig nick efter en dryg halvtimme men annars hittade man mest ytor där man inte kunde hota Värnamo. I omgångar var det också IFK som styrde matchen och rullade boll på offensiv planhalva. I slutskedet av halvleken var bortalaget heller inte särskilt långt ifrån att kunna peta in 2-0. Kim Hellbergs mannar gjorde 45 väldigt fina och orädda bortaminuter på Tele2 Arena.

Matchen var på väg att vippa över…

Ibland är fotboll märkligt. Som när det för ett något energilöst och icke-påhittigt Djurgården bara krävdes en halvminut, en bollvinst av Samuel Dahl, ett bra inspel av samme man och ett avslut från nära håll av Hampus Finndell för att väcka liv i en match och en arena. Drömstarten på andra halvlek för de blårandiga ledde till ett massivt tryck på läktarna och flera nya heta målchanser. Plötsligt var Värnamo under rejäl press och smålänningarna lär i den stunden bara ha önskat att domaren Adi Aganovic blåst av matchen. De första minuterna efter paus förändrade väldigt mycket, men Djurgården utnyttjade inte sitt momentum (exempelvis sköt Musa Gurbanli utanför när han fick öppet mål) och när Värnamo väl lyckades lugna ner situationen efter ett gäng minuter kom istället en kalldusch för hemmalaget.

…men Zeljkovic fick tysta hemmapubliken

Just att inte utnyttja ett stort övertag genom att göra mål är livsfarligt och det fick Djurgården erfara nu. I den 69:e minuten spelade sig Värnamo loss på offensiv planhalva och satte 2-1 genom Ajdin Zeljkovic, som fick sista ordet gentemot Djurgårdens supportrar. Forwarden blev rejält utskälld och utbuad av hemmapubliken några minuter innan sitt andra mål. Supportrarna tyckte Zeljkovic föll för lätt i en duell och låg kvar på plastmattan för länge därefter. För den 25-årige forwarden, som var en stor investering i fjol, kunde nog inte mål två och tre i årets allsvenska ha kommit mer lägligt. Lyfter det målmässigt nu?

Sumpade Djurgården sin sista chans?

Länge har Djurgården varit "uträknat" från striden om en topp tre-placering i årets allsvenska. Men på något sätt har man käkat sig tillbaka in i den kampen och inför den här omgången hade man fyra poäng upp till trean Häcken. Därmed hade man möjligheten att sätta rejäl press på laget från Hisingen genom en seger. Men den här förlusten borde innebära att Djurgården sumpat sin sista chans att säkra en Europa-plats. Ja, Häcken ska in i ett Europa League-gruppspel och kan så klart tappa fler poäng framöver men den här typen av missräkningar har inte Djurgården råd med.

IFK Värnamo fortsätter imponera

Känslan av att IFK Värnamo är för bra för att ramla ur allsvenskan 2023 har funnits under ett bra tag. Nu är det småländska laget på väg att sätta spiken i kistan och säkra ett nytt kontrakt. 32 poäng efter 23 omgångar ska innebära fortsatt spel i högsta serien och det är svårt att inte imponeras av tränaren Kim Hellberg och sportchefen Enes Ahmetovics jobb. Det finns en tydlig strategi, spelidé och dessutom många spelare med fina egenskaper. Defensivt är man starkt och offensivt kryllar det av härliga lirare. Ännu en spelare ser också ut att knacka på genombrottsdörren. Jag gillar vad jag ser av 19-årige mittfältaren Frank Junior Adjei. Han gjorde sin andra start i allsvenskan i den här matchen och han har mycket av det som behövs för att lyckas. Adjei är trygg med boll, har en bra blick och är rörlig. Honom blir det spännande att följa.