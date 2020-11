FEM SPANINGAR: "Svårt att inte lida med Lindegaard"

HIF hetare första kvarten

För Helsingborgs IF står det allsvenska kontraktet på spel medan MFF väntar på att säkra SM-titel nummer 21. Av matchinledningen att döma var det hemmalagets ambitioner som verkade viktigast. HIF jobbade fram målchanser, vann andrabollar och såg hetare ut i duellerna. Efter 13 minuter sprang Joseph Ceesay sig loss på en kontring och ordnade en hörna som Ravy Tsouka sedan skarvade tätt utanför. HIF skulle ändå bestraffas bakåt. Mohammed Abubakari passade fel på egen planhalva, Adi Nalic hittade Erdal Rakip som chippade vidare till Isaac Kiese Thelin. Ett direktavslut senare var anfallarens tolfte mål ett faktum.

MFF stängde matchen effektivt

Inledningskvarten var också derbyts klart mest underhållande period. MFF lyckades stängda matchen på ett effektivt sätt och höll HIF ifrån de farligaste ytorna på egen planhalva. I matchen på Eleda Stadion för knappt tre månader sedan gjorde HIF också en bra första halvlek men hade inte mycket att sätta emot när MFF la in en extra växel och vann med 4-1. Ikväll var gästerna mer intresserat av att försvara och andra halvlek kommer inte vevas i några highlightspaket när det ska göras reklam för Skånederbyt framöver. 0-1 slutade matchen utan att MFF behövde förta sig.

Lindegaard tillbaka - och utbytt

HIF-målvakten var tillbaka mot Mjällby den 4 oktober efter två månaders frånvaro och gjorde en karriärens sämre insatser förmodligen. Det dröjde en månad innan han skulle vara redo för spel igen. Kiese Thelins avslut i den 15:e minuten touchade Lindegaard som i toppslag kanske hade räddat med en benparad. 36-åringen gjorde ett par räddningar under tillställningen innan han tvingades bryta i den 51:a. Ja, så illa var det att skadan måste gjort sig påmind igen. Lindegaard har alltså spelat två matcher sedan juli. I den första släppte han in tre mål i vad som kan bli ödesdigra tappade poäng mot Mjällby, och i den andra byttes han ut ifrån. Det är svårt att inte lida med Anders Lindegaard.

Derbykaraktär under ett tag

HIF fick dra tillbaka beslutet att spela Skånederbyt inför 300 åskådare. Trots avsaknaden av inramning fanns en del som påminde om derbykaraktär. Under elljuset på ett höstmilt Olympia small det i närkamperna mellan två lag som inte ville ge bort något gratis - utan att någon gång gå över gränsen för fult spel. I första halvlek åtminstone. I den fortsatta nedflyttningskampen kan HIF ta med sig inställningen från den delen av matchen när de ska jaga vidare under säsongsavslutningen. Att de lyckas stå upp mot MFF vittnar ändå om att formen kunde varit sämre trots att resultaten gått emot den senaste månaden. ¨

SM-guldet är MFF:s

Det kommer förstås bli ett nytt guld för Malmö FF i år. På söndag har de matchboll nummer ett när en seger mot Sirius på hemmaplan räcker för att ta hem titeln. Det står utom tvivel att detta är Sveriges bästa lag under "coronasäsongen" 2020. MFF kunde även ikväll rotera på ett par namn i elvan och ändå vinna bekvämt. Den bredden och kvalitén i laget är det inget allsvenskt lag som varit i närheten av i år. Det är uppdukat för guldfest redan i den 27:e omgången på Eleda Stadion.