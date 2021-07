FEM SPANINGAR: "Tomasson lyckades med chockuppställningen"

Chocken från Jon Dahl Tomasson!

Matchen mot Mjällby låg mellan MFF:s två Champions League-kvalmatcher mot HJK Helsingfors, och med tisdagens retur i åtanke visade tränaren Jon Dahl Tomasson med all önskvärd tydlighet hur mycket HJK-matchen betyder. Dansken valde att bänka Anel Ahmedhodzic, och helt ställa Antonio Colak och Anders Christiansen utanför truppen! Därtill formerade han en extremt offensivt balanserad 4-3-3-uppställning, där Adi Nalic och Sebastian Nanasi bildade centralt mittfält med det defensiva ankaret Oscar Lewicki. Det logiska vore att spela Pavle Vagic bredvid den senare, men 21-åringen fick hoppa in först i halvtid på grund. Mig veterligen har Dahl Tomasson aldrig tidigare spelat ett så framåtviktat lag i MFF tidigare, men så hade han också mittfältarna Bonke Innocent och Pavle Vagic avstängda i denna omgång.

ANNONS

Ett styrkebesked av MFF

I defensiven var förändringarna färre, där Niklas Moisander tog hand om vänsterbacksplatsen i den skadade Jonas Knudsens frånvaro. Mjällby hade väldigt svårt att komma in till gästernas straffområde - vilket gällde ett plottrigt Malmö FF också. De skapade ingen riktigt klar målchans under första halvlek, och blandade slarv i passningsspelet med att spela utan tydliga riktlinjer offensivt. Mot slutet av halvleken hade Mjällbys Joel Nilsson ett gyllene läge att skapa ett friläge framför Johan Dahlins mål, men dröjde med passningen och chansen rann ut i sanden. MFF kom sedan igång ordentligt i den andra halvleken. De hittade öppnande lösningar mot ett samlat hemmaförsvar såväl som farliga kontringar, och belöningen kom också i form av mål. Först när Adi Nalic nickade en hörna i stolpen från nära håll och bollen sedan tog på Jacob Bergström och in i mål. Tre minuter senare, i minut 61, feltajmade Mjällbys Samuel Brolin en utrusning helt och lämnade målet öppet för Veljko Birmancevic att raka in bollen.