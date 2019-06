FEM SPANINGAR: ”Tre brutna sviter att jubla över för HIF”

Helsingborgs IF slog Örebro SK med 1-0 i Henrik Larssons comeback under fredagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar om matchen.

ÖSK:s bolltapp straffade sig i första halvlek

Örebro var långt ifrån ofarligt i den första halveken, fick in en hel del inspel i boxen och var bland annat nära att göra 1-0 via Carlos Strandberg efter en läcker djupledsboll av Nordin Gerzic. Men skärpan saknades för ÖSK och bakåt stod man för en hel del bolltapp. HIF satte in en ganska hög press och hittade fram till flera ”nästan-lägen” med hjälp av det, men länge slarvade man när chanserna att såra ÖSK dök upp, man var inte tillräckligt distinkt i passningsspelet. I den 38:e minuten fick skåningarna dock till det. Då tryckte Rasmus Jönsson in 1-0 efter fint samspel med Mamudo Moro och överlag ett snyggt anfall där man rullade upp hemmalaget.

HIF kunde - och borde - ha dödat matchen

Andra halvlek? Så klart var det Örebro som behövde gå framåt i planen och hemmalaget försökte skapa tryck på HIF, men de stora chanserna uteblev. ÖSK spelade inte med tillräcklig fart i sina attacker och såg trubbigt ut. I takt med att Örebro klev fram kunde HIF skapa en hel del farliga omställningar, bland annat var Max Svensson nära att göra 2-0 efter 70 minuter, och gästerna borde nog ha dödat matchen rejält någon gång under den andra halvan. Det blev lite nerv i matchen under de sista minuterna, men Helsingborg red ut den lilla stormen och tog tre otroligt viktiga poäng.

Drömstart för ”Henke”

Senast Helsingborg vann en allsvensk match? Den 15 april hemma mot Hammarby. Därefter spelade laget nio matcher utan att ta en trepoängare. Så snacka om att nygamle tränaren Henrik Larsson fått en drömstart på jobbet. Direkt drar han upp laget över kvalstrecket och med tanke på pressen som finns på honom efter att ha varit med om en degradering till superettan senast är det viktigt för HIF att redan nu ha brutit sin negativa trend. Fortsatt kräftgång i några omgångar hade lätt kunnat skapa en ond cirkel som vore svår att ta sig ur för ”Henke”. Han valde att inte göra allt för stora spelmässiga förändringar jämfört med P-O Ljung-tiden och det landade i att HIF stod för en stark bortainsats.

Tre brutna sviter att jubla över för HIF

Nio raka matcher utan seger? Inte längre.

Noll hållna nollor i årets allsvenska? Inte längre.

Noll bortasegrar i årets allsvenska? Inte längre.

Den här segern bryter tre trista sviter för Helsingborgs IF. Det lär ge en mental boost och en viktig tro på det nya bygget med Henrik Larsson i spetsen.

Moro ser ut att kunna göra jobbet längst fram för HIF

Nyligen valde HIF att sälja forwarden Andri Runar Bjarnason till Kaiserslautern, med vetskapen om att de inte skulle kunna ersätta honom externt innan det svenska transferfönstret öppnar den 17 juli, och mot ÖSK fick Mamadou Moro chansen längst fram i islänningens frånvaro. Och där gjorde den kvicke ghananen bra ifrån sig. Han var pigg och ett hot i djupled, men även lurig med boll och delaktig i Rasmus Jönssons 1-0-mål. Däremot klaffade inte allt i avsluten för Moro. Men han ser ut att åtminstone tillfälligt kunna fylla luckan efter Bjarnason.