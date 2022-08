FEM SPANINGAR: "Uteblivet Guidetti-kort avslöjade osäkerheten"

Värnamo behövde inte mycket för att spräcka AIK:s nolla

I den första halvleken märktes det att AIK saknade spetskvaliteterna som John Guidetti (inledde på bänken efter att tidigare i veckan ha varit covidsmittad) och Nicolas Stefanelli (missade matchen på grund av sjukdomssymptom, enligt AIK) besitter. För spelmässigt såg det helt okej ut och man kom till en del småfarliga situationer på offensiv planhalva, även om Värnamo i perioder hade en del boll (det har de ju alltid). Men det krävdes inte mycket för att gästerna skulle få hål på AIK. Det räckte för Värnamo att spela sig igenom AIK:s press vid ett tillfälle och därmed få en chans att gå på full attack. Nye Ajdin Zeljkovic fick bollen på vänsterkanten i den 28:e minuten och hittade in med en perfekt boll till Marcus Antonsson, som tryckte in 1-0 när Collins Sichenje inte hade koll på var Antonsson befann sig. Kort därefter fick dock AIK till ett ordentligt tryck mot bortalaget och i slutskedet av halvleken blev det mycket ”handbollsspel” runt Värnmos straffområde. Till slut dunkade Yasin Ayari logiskt in 1-1, som stod sig till paus.

Uteblivna kortet avslöjar domarnas osäkerhet (?)

Efter en timmes spel nickade John Guidetti in 2-1 till AIK på en hörna. Men målet dömdes bort efter att den inbytte stjärnan rev i Netinho, som därefter föll lätt i egen box. Det var assisterande domaren Mahbod Beigi som lyfte sin flagga och viftade bort ledningsmålet, varpå Guidetti blev tokig och sprang hela vägen ut till sidlinjen för att skrika på och gestikulera mot Beigi. Vanligtvis ger det gult kort, men huvuddomaren Kaspar Sjöberg valde att dela ut något sådant. Ett tydligt tecken på att domarteamet själva kände en osäkerhet kring om man fattade rätt beslut. Och bara någon minut senare nickade istället Marcus Antonsson in 2-1 för IFK Värnamo, efter att AIK återigen tappat bort målgöraren inne i straffområdet. Snacka om en dubbel kalldusch.

AIK rasande på Beigi efter slutsignalen

Men AIK blev tyngre och bättre med Guidetti på planen, och efter 2-1-målet gick man hårt för ett kvitteringsmål. I den 78:e minuten nickade Mikael Lustig in 2-2 och därefter blev det ett nervöst slutskede av matchen för Värnamo. Något 3-2-mål orkade dock inte ett hårt belastat AIK få till och matchen slutade 2-2, trots stort övertag i nästan hela andra halvlek. Efter slutsignalen var känslorna rejäla. Både AIK:s tränare Bartosz Grzelak och målskytten Lustig sökte upp Mahbod Beigi i närheten av spelartunneln för att diskutera det bortdömda målet. Men Beigi tyckte båda var respektlösa eftersom AIK-duon höjde sina röster, och vägrade diskutera själva situationen. Det var rejält upphettat.

Superviktigt för Värnamo att Antonsson stannar

IFK Värnamo tog in Marcus Antonsson inför säsongen och har fått det att klaffa med den centrale forwarden. Mot AIK tryckte han in sitt tionde och elfte mål i allsvenskan i år och utan den spetsen hade så klart smålänningarna varit ett helt annat lag. Därför ska man vara väldigt glada över det faktum att 31-åringen blir kvar säsongen ut. Det är i alla fall vad sportchefen Enes Ahmetovic räknar med inför stängningen av de internationella ligornas transferfönster om några veckor, berättade han i Fotbollskanalens deadline day-sändning i torsdags. Med Antonsson i truppen ser möjligheterna till att säkra ett nytt kontrakt i allsvenskan goda ut.

Värnamos imponerande 08-facit

Seger med 1-0 hemma mot Hammarby, förlust med 5-0 borta mot Djurgården, förlust med 3-2 hemma mot AIK, seger med 2-1 borta mot Hammarby, 0-0 hemma mot Djurgården och nu 2-2 borta mot AIK. Nykomlingen IFK Värnamos facit mot lagen från Stockholm är rejält imponerande. Kim Hellbergs gäng känner uppenbarligen ingen rädsla oavsett vilken uppgift de tar sig an. De förlitar sig på sin egen kvalitet och att de lyckats roffa åt sig åtta poäng (varav fyra på bortaplan) mot 08-lagen säger mycket om att de gör rätt som tror på idén som tagit klubben till allsvenskan.