FEM SPANINGAR: "Utspelat MFF? Så var det inte"

Så var matchen

Om en vecka går Bodö/Glimt in i Europa Conference League-slutspel och ställs då mot Ajax. Det behöver så klart vägas in när man bedömer den här matchen. Norrmännen ska ligga något steg före MFF.

Inledningsvis såg det rätt bra ut för Malmö och Sebastian Nanasi borde ha nickat in ett fint Jens Stryger Larsen-inlägg i sjunde minuten, men avslutet gick tätt utanför. Istället gjorde Bodö/Glimt två snabba mål i minut tio och elva. Det bara small, som det kan göra när det handlar om Glimt. Först spelade man sig över från höger- till vänsterkanten via fina sidledspassningar och ställde MFF-försvaret. 1-0, Jens Petter Hauge. Därefter rann man igenom på nytt och efter en något rörig situation i boxen kunde Ulrik Saltnes rulla in 2-0 från nära håll.

Därefter hade det norska laget övertaget under en kortare period, innan MFF jämnade ut drabbningen och i små omgångar kunde se något vassare ut än norrmännen innan paus. Men Bodö/Glimt är också ett lag som kan lura in sin motståndare i en fälla och skapa en tro att matchen är jämn - för att sedan sätta klorna i sitt byte genom snabba attacker. Det fick Malmö helt enkelt erfara.

MFF var inte på något sätt totalt ofarligt i den första halvleken. För det kunde hända grejer runt exempelvis Taha Ali och Sebastian Nanasi, men spetsen vad gäller att få till en slutprodukt skiljde sig åt.

I andra halvlek hade Malmö mycket boll och etablerat spel på offensiv planhalva. Men hotade också genom exempelvis ett farligt skott från Sergio Peña i 64:e minuten. 14 minuter senare kunde också Otto Rosengren mycket väl ha fått en straff. Men så slutade det ändå i att Bodö/Glimt ställde om och gjorde 3-0 i 79:e minuten. I 90:e minuten kom också 4-0. Det säger väl en hel del om deras skicklighet och den här matchen.

Malmö behöver absolut inte skämmas över den här insatsen. Snarare mest bara imponeras av hur kliniskt och vasst Bodö/Glimt är. Tittar man på siffrorna är det ju lätt att tro att MFF var helt utspelat. Så var det inte.

Malmös lag: Ricardo Friedrich - Jens Stryger Larsen, Pontus Jansson, Derek Cornelius, Gabriel Busanello (Martin Olsson 61) - Sergio Peña, Lasse Berg Johnsen - Taha Ali, Otto Rosengren, Sebastian Nanasi - Erik Botheim (Anders Christiansen 72).

Så var Bothems debut

Malmö FF:s nyförvärv, centrale forwarden Erik Botheim, fick göra sin debut mot sitt gamla lag. Den tidigare Serie A-spelaren startade längst fram i MFF:s 4-2-3-1-system och det blev en ganska otacksam första match för norrmannen. Framför allt i första halvlek. Han fick få bollar att jobba med och var sällan inblandad i spelet längs med marken. De gånger han var det var det ofta som felvänd långt från mål. Målchanser i boxen? De uteblev i princip helt. Undantaget en situation i början av andra halvlek då han spelade fram Otto Rosengren och fick tillbaka ett inspel vid den bortre stolpen, men inte nådde fram med foten för att kunna peta in bollen i nät.

MATCHENS HÄNDELSE

Jag väljer att inte peka ut en enskild händelse, utan snarare en serie av händelser. Taha Alis räder med boll. Han ville som vanligt utmana mycket och han var väldigt svår att fånga in för Bodö/Glimt. Vänsterbacken Fredrik Björkan fick ofta uppdraget att hantera Ali och han måste ha varit snurrig när domaren blåste av, efter alla vändningar och vridningar som MFF-yttern stod för. Ali tog sig inte förbi varenda gång men han hade ett övertag och fick åtminstone till inspel de flesta gångerna. Dessvärre för honom höll de inte alltid högsta klass. Men dribblingarna var det inget fel på och i den andra halvleken blev en norsk åskådare i närheten av mig så imponerad att han sa: "Det där är ju en landslagsback (han möter)…" och skrattade till.

FRÅGETECKNET

Hur långt efter det norska mästarlaget är egentligen Malmö FF? Med boll kunde Malmö styra en hel del och matchen i sig var relativt jämn, men när Bodö/Glimt väl ”bestämde sig” och gick till attack så gick det också otroligt mycket fortare än för MFF i liknande lägen. Och ser man till var klubbarna står i hierarkin är Glimt något steg före MFF med tanke på att Malmö missade Europa-spel helt i fjol. För ekonomiskt rör sig norrmännen på transfermarknaden med stora summor och man har ett internationellt väldigt hett tränarnamn. Daniel Andersson och co. kommer behöva stabilisera sig ute i de europeiska turneringarna för att kunna ta igen försprånget. Men det är fullt möjligt och ett steg på vägen i jakten på att närma sig FC Köpenhamn.

MATCHENS SPELARE

3: Taha Ali. Se ovan.

2: Sebastian Nanasi. Visade sin tekniska kvalitet vid ett antal tillfällen och kunde mycket väl ha lämnat planen med poäng.

1: Lasse Berg Johnsen. Svårt att välja ut ett tredje namn men jag smälte helt när norrmannen lurade bort hela Glimts mittfält i en enda rörelse med boll i andra halvlek. Jag tror det finns mer att hämta av honom i år.