FEM SPANINGAR: ”Var i gungning - kan det här kicka i gång AIK?”

Övertygande första halvlek av Sirius

Visst, de kom till Friends Arena med sex poäng på två matcher i bagaget men en bortamatch mot AIK är ju något annat än möten med Kalmar FF och AFC Eskilstuna, och en riktigt tuff utmaning att ta sig an. Men det stoppade inte Sirius från att återigen övertyga. I den första halvleken fick ett passivt AIK egentligen inget grepp om gästerna och klarade inte av att hitta igenom centralt, utan hotade mest i djupled - utan att landa i några större farligheter. Sirius spelade med ett lugn, vågade rulla boll och var det laget som skapade målchanser. Uppsala-laget var hetare på många sätt och vis och höll sig framme på hörnor och frisparkar. Philip Haglunds 1-0 på tilläggstid? Fullt logiskt.

Kan vändningen kicka i gång AIK?

Tränaren Rikard Norling skällde ut sina svartgula spelare i paus, bytte tidigt ut en skadad Rasmus Lindkvist mot lagkaptenen Henok Goitom och satsade på ett mer 3-4-3-aktigt spelsystem med Tarik Elyounoussi på kant. Det var tydligt vad som gällde: fullt ös. I den 62:a minuten fick laget in 1-1 och därefter flög AIK fram. Energin i laget och på läktaren var tillbaka. I det läget var det tufft för Sirius, som fortsatte att stå upp bra men till slut inte orkade hålla emot. Jack Lahne dunkade in 2-1 i den 75:e minuten efter att bollen lite slumpartat dykt upp framför hans fötter. I paus var AIK i gungning och det är nog svårt att mäta hur viktig den här vändningen var för ”Gnaget”. Känslomässigt hade väl ytterligare ett poängtapp resulterat i en halvt krisliknande situation. Kan de här tre poängen kicka i gång AIK på allvar?

Kan 3-4-3 användas framöver igen?

Desperation fick Rikard Norling att satsa mer eller mindre allt på ett kort och gå offensivt för att få till en vändning. Det sa tränaren själv på presskonferensen efter matchen. Kanske kan 3-4-3, med Tarik Elyounoussi på kanten, vara ett sätt för AIK att spela på även framöver i liknande lägen, för att få plats med alla sina offensiva ess? ”Jag är redo att göra det som behövs göras”, var Norlings besked på presskonferensen. Man kanske blir ett för offensivt balanserat lag för vissa situationer, men det är spännande att AIK åtminstone har den valmöjligheten.

Dimitriadis ser ut att vara Norlings man

Efter att Alexander Milosevic lämnat värvade AIK in norske Daniel Granli från Stabaek. Ett i alla fall cv-mässigt osäkert kort. Rikard Norling försökte spela in Granli i laget och på Milosevic-positionen, till höger bland de tre mittbackarna, under försäsongen men det är tydligt att han inte fick de svaren han ville gällande nyförvärvets kvalitet då. Panajotis Dimitriadis gjorde en stark insats som vänstermittback i Robin Janssons frånvaro i cupsemin mot AFC Eskilstuna och efter det har han varit Norlings val till höger istället. Dimitriadis har imponerat och mot Sirius stod han återigen för en stark prestation. Han spelade smart, var bra i duellspelet (stoppade bland annat ett möjligt friläge för Sirius med en fin glidtackling i första halvlek) och är en spelare som kan bidra i passningsspelet. Dimitriadis och nyförvärvet till vänster, Karl Mets, har gett tillbaka en stabilitet till backlinjen som saknades tidigare under året.

Nollorna spräcktes

0-0 mot Östersund.

0-0 mot IFK Norrköping.

2-1 mot Sirius innebär alltså att de båda nollorna, både offensivt och defensivt, har spruckit för AIK. Blir det här islossningen som de svartgula väntat på?