FEM SPANINGAR: "Vibe ser redan ut som det Blåvitt letat efter"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Vibe ser redan ut som det som Blåvitt har letat efter

IFK Göteborg behövde jobba mycket och tänka mycket för varje mål de gjorde förra året. De fick knappt några målchanser gratis och kände sällan medgång. De letade också efter ledare som kunde pusha in självförtroende i laget, som kunde dra Blåvitt framåt, och som kunde få laget ur svåra svackor i matcherna.

Lasse Vibe ger många av de bitarna. Han kan ta emot ett inlägg i ett svårt läge och få in den hårt vid bortre stolpen. Han kan ta den där extra ”hopplösa” löpningen på en hemåtpass, och en gång av hundra får han en straff eller ett mål. Han kan springa in bollar, styra in bollar, kvalitetsavsluta i svåra lägen. Han gör dessutom IFK Göteborgs snabbare spel ännu snabbare och ännu smartare, i ett IFK Göteborg som redan innan Vibes ankomst såg ännu snabbare och ännu smartare ut än förra året.

Supportrar går samman

I Göteborg i dag, precis som andra matcher den här omgången, fick vi se supportrar från bägge lagen gå samman. Det handlade då kring de senaste nyheterna och diskussionerna om polisen och fotboll. IFK och HIF sjöng en växelramsa om polisen i dag, och IFK visade banderoller med stöd för Gif Sundsvalls supporterklubb Patronerna.

De allsvenska supportrarna känner att polisen inte sköter allt rätt, både när det kommer till beslut och dialog, och ignorera därför klubbfärgerna för att gå samman mot det. Det lär finnas anledning att prata mer om det under de kommande veckorna.

Nej, HIF

Helsingborgs IF har inlett säsongen bra, men det här var bara en sådan match där ingenting stämde. Per-Ola Ljung försökte med ett par nya grepp, bland annat Alexander Farnerud som yttermittfältare och ett trippelbyte i andra halvlek, men det gav inte mycket. Spelet såg långsamt ut, särskilt i jämförelse med hur IFK spelade, och de kunde inte hantera IFK:s djupledsspel. Ljung pratade om spretigt försvarsspel, kvalitetsbrist i passningsspelet, och för dålig disciplin både med och utan boll.

Fler saker kan nämnas, men det här var bara en dålig fotbollsmatch i de flesta perspektiv. Tre bra matcher följdes upp av en dålig.

Det kommer mera

Som om det inte räckte med Benjamin Nygren, Patrik Karlsson Lagemyr, August Erlingmark, Giorgi Charaisjvili, och alla de där i Blåvitt: 18-åringen Alhassan Yusuf gjorde sin första allsvenska start i dag och var bland de bästa på plan. Förra året begränsades hans speltid till ett inhopp i minut 93 mot Brommapojkarna. I dag gjorde han sina första minuter, detta i en start, och det lär snart komma fler. Kloka beslut med boll, den här gången som yttermittfältare.

Samma situation, olika sätt att lösa problemet

En klassisk storklubb på nedåtgående med stora ekonomiska problem. En stämpel som passar på både IFK Göteborg och Helsingborgs IF under de senaste åren.

Det finns några likheter, exempelvis återvändare som är villiga att spela för en lägre summa pengar för att hjälpa sin forna klubb, men det finns också tydliga skillnader i hur de försöker lösa det här.

HIF tog en tränare från den egna organisationen och satsade hårt – och förmodligen dyrt – på etablerat och gammalt. IFK Göteborg tog en oprövad tränare utifrån, men som var på uppåtgående och med en inbjudande ledarstil, och har prioriterat sin speltid på de unga.

Vilken lösning som blir bäst på kort, mellanlång, och lång sikt återstår att se. Bägge lagen har sett ganska bra ut i början, men de fyra inledande matcherna brukar säga ganska lite om hur resten av en säsong kommer att bli.