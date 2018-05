FEM SPANINGAR: "Walker har förtjänat fler chanser i Djurgården"

Spel mot ett mål i 30-35 minuter

Djurgården inledde matchen starkt och med mycket fart framåt. De första 30-35 minuterna var det egentligen spel mot ett mål. På ett soligt Studenternas (överlag en väldigt härlig inramning med fullknökade läktare) öste gästerna på rejält och ofta, i alla fall till en början, hotade man genom pigge Jonathan Ring. Efter tio minuter hade Djurgården kunnat vara i ledning med flera bollar, men 1-0-målet kom ”först” i den 23:e minuten när Tino Kadewere skarvade in ett inlägg från Kevin Walker i mål (med någon/några centimeters marginal). Sista tio minuterna hittade Sirius lite mer rätt i sitt spel och fick då andas med boll på offensiv planhalva för första gången i matchen.

Imponerande av domare Klasenius vid 1-0

Domarna får ofta mycket skit för olika beslut som de fattar. Att det riktas så mycket fokus på deras insatser är förståeligt, men också väldigt tröttsamt. Det är sällan en domare hyllas och jag lyfter gärna fram assisterande domaren Mathias Klasenius skicklighet vid Djurgårdens 1-0-mål. Det såg inte ut som att huvuddomaren Jonas Eriksson var på väg att blåsa för mål, för det var först när Klasenius flaggade för att bollen var över linjen som Eriksson pekade på mittpunkten. Imponerande av Klasenius att kunna se att bollen rullade någon centimeter förbi linjen. Sedan kan man ju bara konstatera att Djurgården, i alla fall i mina ögon, borde ha fått en straff i slutminuterna av den första halvleken när Karim Fegrouch fällde Dzenis Kozica. Om den andra assisterande domaren Mahbod Beigi såg rätt när han lyfte flaggan för offside när Kozica stötte in 2-0 tidigt i den andra halvleken? Går knappt ens att se på reprisbilderna.

Onödigt spännande för Djurgården

Till den andra halvleken fick Sirius till ett bättre spel. Tränarduon Bergstrand/Lagerlöf lyckades säkert trycka in lite mer jävlar anamma och energi i laget i paus, för det fanns en annan glöd i laget under de sista 45 minuterna. Fram till Djurgårdens 2-0-mål i den 77:e minuten kände man att det skulle vara värdefullt för gästerna att få in just det där andra målet. Sirius skapade en rad heta lägen. Bland annat brände man en trippelchans i den 71:a minuten och Moses Ogbu sumpade ett friläge några minuter senare. Det blev helt enkelt onödigt spännande för Djurgården, för de borde ha punkterat den här drabbningen tidigare än vad de gjorde. Nu vann de till slut med 5-1 ändå. Luften gick ur Sirius och Tino Kadewere landade på fyra mål och en assist, efter en otrolig avslutning på matchen. Forwarden har totalt gjort åtta mål och två assist i årets allsvenska och stått för en väldigt fin vår. Han går till VM-uppehåll som skytteligaledare. Säljs han i sommar?

Katastrofvår för Sirius - nu måste det hända saker i sommar

Femte raka segern för Djurgården (cupfinalen inräknad) och man fortsätter knappa in på topplagen. Det går nog inte att med ord beskriva hur viktigt det här lyftet har varit för Özcan Melkemichel, både för hans vara eller icke vara på tränarposten - och känslomässigt. Sirius, med ett självförtroende som inget lag vill ha, ligger sist i tabellen och har bara lyckats skrapa ihop fem poäng under våren. I sommar behöver man jobba med att få till en mer hel trupp (skadeläget i vår har varit bisarrt), man behöver pumpa in energi i laget och några nyförvärv skulle väl heller inte skada. Framför allt vore en förstärkning på målvaktspositionen logisk. Mot Djurgården fick assisterande målvaktstränaren Karim Fegrouch chansen mellan stolparna igen, efter att 39-årige Joakim Wulff stått i tre matcher, och med honom längst bak känns det som att det mesta kan hända även om han kan blixtra till och visa klass.

Walker har förtjänat fler chanser

Kevin Walker är en klok, hårt arbetande mittfältare med en fantastisk högerfot (Djurgårdens bästa fot). Mot Sirius fick han, i Fredrik Ulvestads frånvaro, chansen från start igen och bjöd på en arbetsinsats och ett passningsspel som stack ut. Walker slog flera vackra crossbollar och även inlägget som gav 1-0. Nämnde Ulvestad har varit en stark trea (på femgradig skala) i vår och Jesper Karlström har inte varit dålig, men i mina ögon har Walker förtjänat fler chanser än vad han fått hittills i år. Enligt mig är han underskattad och sett utifrån framstår han som en spelare som man vill ha i sitt lag. Han ger alltid allt och ser värdet i att representera sin klubb på ett bra sätt.