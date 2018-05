TV: Sista matchen för Mrabti i Dif? - "Kan vara läge att gå nu"

Kerim Mrabti har under en längre tid varit omgärdat av flyttrykten. Frågan är om stjärnan nu har gjort sin sista match i Djurgården för den här gången. Efter 5-1-segern mot Sirius öppnar Mrabti för att det mycket väl kan bli en flytt i sommar.

- Det är lite svårt att säga. Det är fortfarande en ganska lång tid till transferfönstret öppnar, säger han till C More och fortsätter:

- Vi får se lite vad som händer när jag kommer tillbaka (från semestern). Jag tror ändå att det kommer att bli en bra lösning för båda parter.

Mrabti menar att det kan vara rätt tillfälle att lämna Djurgården.

- Jo men absolut, det är väl det man strävar efter också. Nu blir det mitt fjärde år i Djurgården här och jag känner att jag har gjort väldigt mycket för klubben, och klubben har gjort mycket för mig. Med ett halvår kvar på kontraktet så känns det verkligen som att det kan vara läge att gå nu. Men man vet aldrig, det känns väldigt bra i gruppen också. Det var samma sak förra året, jag hade lite anbud redan då i somras men kände att jag ville vara kvar för vi hade väldigt stor chans och vi har många grejer som är roliga nu med ett Europaspel som kommer.

- Sedan om det dyker upp något som känns rätt för båda parter så är det en grej som jag absolut vill se om det är möjlighet att kunna ge tillbaka lite till Djurgården också om det handlar om pengar och så.

Djurgården sportchef Bosse Andersson om Mrabtis vara eller icke vara i klubben:

- Det är mycket spekulationer. Vi har ingen som helst plan om att släppa någon, utan vi fokuserar på att göra ett bra sportsligt år 2018. Jag känner mig lugn inför det (sommarens transferfönster).

- Vi har inte fått någon konkrekt förfrågan på någon av våra spelare. Däremot så vet jag att det finns mycket spekulationer och jag vet att det finns intresse för våra spelare, för det är många som följer Djurgården. Men därifrån till att det blir något konkret är det långt. Jag har inte hört något i alla fall.

Andersson fortsätter:

- Jag har en väldigt bra dialog med Kerim, jag vet vad han är sugen på. Men det innebär inte alltid att man... Han ska gå och njuta av en härlig semester nu och sen drar vi igång igen den 12 juni. Det kommer säkert vara spekulationer fram till dess, men det är skönt att det är VM som tar bort lite tryck från allsvenskan.

Kerim Mrabti utvecklar senare sitt resonemang om en flytt för Fotbollskanalen:

- Svårt att säga. Jag har fortfarande inte hört något om att det finns konkret intresse. Nu behöver jag semester. Helt ärligt, jag har inte hört någonting om någon klubb. Jag har inte hört något från andra klubbar eller Bosse (Andersson, sportchef).

Har du sagt till Bosse att du gärna vill testa något annat i sommar?

- Det är klart att jag förklarat för honom att jag vill ge det en chans att gå utomlands i sommar. Det här blir ju mitt fjärde år i klubben och jag känner att jag gjort väldigt mycket för Djurgården. Det blev ännu bättre att vi vann en titel (svenska cupen) nu nyligen. Vi har en väldigt bra dialog och vi vet var vi har varandra. Jag vill absolut testa mina vingar, men jag vill också att det ska vara rätt (klubb).

Vad är rätt? Vad är det du generellt tittar efter?

- Jag vill komma till en klubb i Europa som kan gynna mig både fotbollsmässigt och även att jag ska komma in väldigt bra i landet, och att jag därifrån eventuellt skulle kunna ta mig in i landslaget. Det är klart att man drömmer om de stora ligorna och den tyska ligan attraherar just mig. Där ser jag att jag kan passa in väldigt bra fotbollsmässigt. Jag har mina kort väldigt öppna. Jag vill framför allt att klubben ska gilla mig och att jag ska passa in i deras spelstil, så att det inte blir så att jag återvänder efter ett halvår.

- Det vore lättare för mig att flytta nu i sommar för då kommer jag in i deras (den eventuella nya klubben) försäsong.

Hur hårt tror du Bosse håller i dig?

- Lite svårt att säga om han vill sälja eller inte. Det ska ju vara rätt bud också.

Är du dyr?

- Det beror väl på vem som värderar. Men det är klart att jag själv känner att jag har en väldigt bra roll i Djurgården och passar in bra här.

Du tackade ju nyligen nej till spel för Tunisiens landslag. Är det Sverige som du bestämt dig för, att du vill ut utomlands för att sen slå dig in i Jannes (Anderssons, Sveriges förbundskapten) landslag?

- Jo, absolut. Så är det ju. Sen vet man ju inte vilken tränare det är som har det jobbet inom några år. Det kanske blir en helt annan tränare som inte gillar mig och då vill jag kunna se vilka möjligheter som finns. Men just nu vill jag absolut spela för Sverige och se om det finns en chans för det i framtiden.