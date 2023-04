Fischer bänkades igen: "Vet faktiskt inte..."

Viktor Fischer har startat en match för AIK under den här allsvenska säsongen. Det danska prestigeförvärvet har haft svårt att slå sig in i huvudtränare Andreas Brännströms elva.

När AIK ställdes mot Sirius under lördagen fick han återigen inleda tillställningen från sidan.

- För två dagar sedan trodde jag att han var borta i två veckor, och i går frisknade han till igen. Det är en svårläst spelare, som gjorde ett bra inhopp och vi fick lite andra kvaliteter, samtidigt som vi kunde löpa runt honom. Ett bra inhopp, sade tränaren till Discovery+ och utvecklade på presskonferensen:

- Han gick av träningen för två dagar sedan och då räknade vi bort honom. Men mirakulöst hämtade han sig till matchdag. Vi trodde det var en muskel. Det måste krampat rejält.

Fischer berättar själv om skadan som besvärat honom i veckan:

- Jag gick ut och hade lite spänningar. Jag tränade igår och var redo för matchen i dag. Jag tror att jag också var lite rädd att det var värre än vad det visade sig vara på träningen i går. Min känsla när jag lämnade träningen i torsdags var inte bra, men i fredags var det bättre. Då var det inga problem, säger Fischer.

Enligt dansken själv, som byttes in efter halvtidspausen, kunde han dock spela. Om skadan var anledningen till att han bänkades av Brännström?

- Det vet jag faktiskt inte, säger Fischer efter matchen.

Blev du förvånad att du inledde på bänken?

- Nej, det är svårt att säga.

I förra veckan sade du att det var uppenbart att du borde startat. Hur ser du på det?

- Nja, jag tror det blev lite fel med den kommentaren. Jag tror att jag sade att jag tyckte att det var uppenbart att jag borde starta. Det var min åsikt. Det där är farligt, det kan bli fel det man säger.

Efter förlusten mot Värnamo i förra veckan sade Brännström att "AIK är ett av de långsammaste i svensk elitfotboll". Då svarade Fischer med att säga "det är upp till honom, han förlorade matchen".

Nu klargör han.

- Det var lite samma. Tänk engelskan "he was the one who lost the game". Det var mer att han sade det med känslor efter att han precis förlorat en match. Då är man i sitt känslomässiga kaos. Sedan sade jag att det eventuellt fanns en kontext till det han sade som jag inte kände till. Men det är farligt det där. Jag lärde mig i förra veckan att inte gå ut och kommentera det han just sagt på presskonferensen, säger han och skrattar till.

Hur tycker du att kommunikationen med Brännström funkar?

- Jag tycker att det fungerar bra. Naturligt nog i AIK blir det en stress när det går dåligt. Den ena stressar från höger, den andra från vänster och den tredje uppifrån. Det är viktigt att vi hittar varandra och tar reda på hur vi konstruktivt kan använda den stress som vi alla känner.

- Men jag måste också lära mig att vara i AIK och jobba på det sättet som vi gör här.

Han ger sin syn på AIK:s nuvarande situation.

- Det är en svår period eftersom det trots allt är svårt att isolera en match från hela säsongen. Vi har spelat så många matcher och vi har för få poäng.

Om matchen mot Sirius:

- Jag tycker att andra halvlek är bra i dag. Vi borde ha vunnit. Vi var det starkare laget. Bollen går inte in i mål. Vi kanske stressar lite för mycket. Det är en match som är svår att prata om eftersom det var en av våra bättre. Vi borde ha vunnit matchen.

Fischer brände själv ett jätteläge när han kom in.

- Det var en rejäl chans. Jag avslutar bra också. Man måste också ge kudos till målvakten för en fantastisk räddning. Det är som en straffspark. Det är antingen eller. Jag tar alltid ansvar om jag har bränt den typen av chanser. Jag önskar att jag hade gjort mål.

Matchen mot Sirius slutade 0-0.