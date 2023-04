Markeringen från ledarna i AIK-truppen: "Hade man spelat tennis så hade man kunnat fokusera på sig själv"

Först en bortaförlust mot Halmstad. Sedan förnedrade av IFK Norrköping på hemmaplan. Därefter en ljusglimt i form av en derbyseger mot Hammarby, innan de negativa resultaten var tillbaka.

Förlust mot Värnamo i förra omgången - och under lördagen en missräkning, 0-0 mot Sirius.

Flera av AIK:s ledargestalter kräver nu mer av sina lagkamrater.

- Det är nu man måste visa att man vill. Vilken väg man vill ta. Det är vissa av oss som måste ta massage på halsen istället för benen efter matcherna. Man ska kunna fokusera på sitt och alla ska kunna göra det. Nu börjar det bli dags att göra det. Det börjar bli tröttsamt, säger John Guidetti efter matchen mot Sirius.

ANNONS

- Det är annorlunda att spela i AIK jämfört med andra klubbar i Sverige. Det är så på alla nivåer inom fotbollen. Du kan vara en spelare i ett lag och när du kommer till ett annat så är det helt annorlunda. Vissa växer med uppgiften, andra tycker att det är jobbigt.

Alexander Milosevic är inne på samma linje.

- Viktor Fischer kommer in från bänken och ger energi. John Guidetti har varit skadad, kommer in nu och ger energi och blir utbytt. Omar Faraj som fått stå lite åt sidan kom in och gav energi. Men det kan inte vara samma spelare som lägger energi, energi, energi, energi, energi, energi och energi hela tiden. Det måste vara andra spelare som tar plats också, säger han.

Målvakten Kristoffer Nordfeldt betonar att fotboll handlar om laget.

- Hade man spelat tennis så hade man kunnat fokusera på sig själv. Sedan i slutändan måste man visa att man kan och vill spela i AIK. Det är upp till folk att visa att man kan stå upp när det blåser, säger han.

ANNONS

- Jag tror att om man tar ett aktivt beslut att spela i en klubb som AIK så är man medveten om vad som gäller.

AIK ställs mot Mjällby härnäst.