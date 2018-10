Förlängning med Norling inte på AIK:s agenda än: "Har inga funderingar"

AIK stormar mot SM-guld 2018. Samtidigt jobbar klubbens nye klubbdirektör Jens T Andersson och sportchefen Björn Wesström med mer långsiktiga frågor och planeringen för det som väntar efter den pågående säsongen. I och med tiden på året och läget i tabellen (AIK har en ledning på åtta poäng med fem omgångar kvar att spela) är deras arbete mer avskilt från resten av den sportsliga ledningen runt de svartgulas A-lag.

- Vi har nog en tydligare arbetsuppdelning nu än vad vi kanske har haft tidigare under året. Förut har nog den typen av frågor kunnat vara mer flytande och inkluderande, men på samma sätt som jag inte är med lika mycket i genomgången av fasta situationer mot Djurgården just nu så är inte tränarteamet lika involverat i den långsiktiga planeringen just i den här fasen av säsongen. Det handlar om verkningsgrad, det vi behöver göra nu för att komma så nära drömmen som det går. Tränarstaben behöver lägga all fokus på det som är kvar, tillsammans med spelargruppen, säger Björn Wesström.

Huvudtränaren Rikard Norling, som återvände till AIK under våren 2016, har ett avtal med klubben som löper över nästa säsong. Norlings framtid och en eventuell förlängning av hans avtal är ett exempel på en fråga som under den här perioden ligger på is.

- Vi har inga funderingar på frågan, ens. Rikard är AIK:s chefstränare 2019 och det är vad vi planerar för. Inget annat.

När tror du att det blir en fråga som ni plockar upp?

- Under 2019.

Har ni haft något snack med honom tidigare om han vill förlänga eller hur han ser på sin situation i AIK?

- Nej. Vi har faktiskt inte pratat någonting om hans avtal sedan han skrev på det. Det är den perioden vi ser framför oss. Sen när den perioden börjar närma sig ett slut ska vi utvärdera den och se var AIK befinner sig och i vilken riktning AIK vill gå. Förhoppningsvis har vi då växt ännu mer tillsammans så att vi fortsätter resan tillsammans. Det finns inget i dag som inte tyder på det, så det är en väldigt odramatisk fråga.

Hur ser du på hans tid hittills sedan han kom tillbaka?

- Han har skapat strukturer och vanor på Karlberg som kommer leva länge i AIK, oavsett om han är här eller inte. Så var det med Andreas Alm också, det finns saker som han gjorde och förespråkade som lever kvar fortfarande även fast han inte är här. Rikard är en framgångsrik AIK-tränare. Det är svårt att säga något negativt utifrån de resultat som är uppnådda. De är i mångt och mycket väldigt linjära med den ekonomi som vi satsat. Det blir ett lite tråkigt svar för det är inte så känslomässigt, men det är ju så man behöver räkna någonstans. Om Malmö FF inte vinner i år så är ju det ett brutalt misslyckande. Så är det. Det är inte för att strö salt i något sår, utan det är de förutsättningarna som man har. Har man den snabbaste bilen ska man vara snabbast i mål. Det är inget konstigt. Det tycker alla. Sen gör det kanske extra ont när man inte lyckas göra det man förväntas göra, men i förhållande till de förutsättningar som Rikard har haft så har han lyckats väl, säger Björn Wesström.

