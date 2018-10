Melkemichel kryptisk kring framtiden i Djurgården: "Saker måste göras på rätt sätt"

Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel sitter på ett kontrakt som går ut efter den här säsongen. I flera månader har parterna diskuterat en förlängning och klubbledningen har varit tydlig med att man vill att Melkemichel stannar. Nyligen uttryckte också tränaren för Expressen att "vi ska slutföra det när som helst".

Om landslagsuppehållet som varit gjort att Melkemichel och klubben närmat sig varandra ännu mer? Oklart.

- Vi har haft en dialog under uppehållet, sen har det varit så att vi inte träffats av olika anledningar. Men det finns en dialog, säger Melkemichel till Fotbollskanalen.

Är du nära att skriva på?

- Vi får ta den frågan senare.

Tidigare har tränaren varit öppen med att det finns vissa punkter som parterna behöver komma överens om, och han säger sig inte vara stressad av situationen.

- Jag har inte bråttom, om jag ska vara ärlig. Det finns bitar och saker... ska man vara tränare i en klubb som det är stor press på, då måste man också göra saker och ting på rätt sätt.

Vad det är som saknas innan en överenskommelse är på plats vill Melkemichel inte gå in på. Om han själv har andra alternativ att välja på? På den frågan svarar han:

- Det kommer jag ha. Men mitt förstaalternativ är Djurgården.

Är det intresse från klubbar utomlands eller i Sverige?

- Det finns. Det finns. Om jag ska vara ärlig, jag kommer inte vara utan jobb oavsett (vad som händer). Så är det, avslutar Melkemichel.

Under söndagen ställs Djurgården mot AIK. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.30.