Granqvist om sitt nedflyttningstippade HIF: "Inget tvivel i mina tankar att vi spelar i allsvenskan nästa år"

Var Gigovic den sista pusselbiten som satt? - Ja, men det är som jag har sagt i en intervju tidigare att det var två spelare som kunde vara aktuella här efter Ejupi (Albert) kom in, och det var ju Armin Gigovic och Jordan Larsson. Jordan gick det inte att lösa på grund av hans situation där och lite sådana grejer, men med Armin gick det jättebra och han blev jättesugen på att komma hem och spela här fram till sommaren. Det känns jättebra för oss och vi får in en Armin som har utvecklats jättebra de senaste två åren och tagit stora kliv i sin utveckling. Det ska bli väldigt spännande att få ha honom här under matcherna fram till uppehållet.

Hur bra kan det här mittfältet potentiellt bli? - Det känns jättespännande. Vi har ju många duktiga fotbollsspelare och konkurrensen är extremt hög. Det kommer att behövas under säsongens gång, det kommer vara skador och avstängningar med mera. Det känns bra att vi fått en stark stomme och många bra fotbollsspelare. Jag hoppas att hela linjen från målvakt till anfall kommer hålla en hög nivå under säsongen. Jag känner mig väldigt trygg med den truppen vi har.

Efter kvalsegern sa du att du ville ha in en ledare inför allsvenskan. Tycker du att ni har fått det?

- Ja, det tycker jag. Jag tycker att det finns väldigt många ledare - och på olika sätt. Jag menar, Suljic (Ali) har det i sin karaktär och coachar mycket på planen och kommunicerar. Både han och Viljormur (Davidsen) då, som är vänsterbacken - sedan får vi in Ejupi med den senaste pusselbiten här och bidrar med fysik och den spelartypen han är. Sedan tycker jag också man kan se ledartyper också på olika sätt. Lucas Lingman som kommer hit och visar det med sin spelstil och är viktig i duellspelet och gör poäng på den positionen han har. Taha (Ali) i sitt spel med att våga utmana är också en typ av ledarstil. Vi har fått in många ledare på olika sätt, men framförallt det vi saknade förut var kanske det verbala, det kommunikativa, och det tycker jag att vi fått in väldigt bra med Suljic, Viljormur och Ejupi. Det känner jag mig väldigt nöjd med.