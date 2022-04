Hammarbys val: Magyar fortsätter som lagkapten

Hammarby IF ställs under lördagen mot Helsingborgs IF hemma på Tele2 Arena i den allsvenska premiären. Under lördagsförmiddagen gav Bajen besked om att den sportsliga ledningen och spelartruppen bestämt att Richard Magyar, 30, får fortsatt förtroende som lagkapten under den här säsongen.

Magyar har varit lagkapten under försäsongen och har nu blivit framröstad till att fortsätta som det, medan Darijan Bojanic och Gustav Ludwigson blir vicekaptener i klubben.

- Det känns givetvis stort och väldigt ärofyllt, och det här är något jag är väldigt glad över. Samtidigt finns det flera kompetenta ledare i truppen som tillsamman kommer dela ansvaret och leda laget den här säsongen, säger Magyar på klubbens hemsida.

Magyar kom första gången till Hammarby under 2015 och stannade sedan till 2017, då han lämnade för Greuther Fürth i Tyskland. Därefter återvände han under sommaren 2019.