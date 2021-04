Grzelak: Fyra AIK-spelare missar derbyt

Per Karlsson, Filip Rogic, Eric Kahl och Jetmir Haliti har alla saknats under de två första omgångarna av allsvenskan. Och de kommer även missa söndagens derby mot Hammarby. Det bekräftar AIK:s tränare Bartosz Grzelak.

- Läget är oförändrat från förra veckan. Karlsson, Rogic, Kahl och Haliti är borta, säger Grzelak.

När de fyra spelarna kan vara tillbaka är oklart. Grzelak vill avvakta till nästa vecka innan han kan säga om någon av dem skulle kunna vara aktuella för spel mot Elfsborg den 2 maj.

Tränaren har satsat på samma startelva i de två första matcherna, mot Degerfors (seger med 2-0) och IFK Göteborg (förlust med 2-0). Om han tänker göra ändringar i laget som startar matchen nu? Det är han hemlighetsfull kring.

- Vi får se.

Mot Degerfors satt mittfältsstjärnan Ebenezer Ofori på bänken under hela matchen, men mot Blåvitt hoppade han in. Dock så sent som i den 86:e minuten.

- Det har gått framåt hela tiden för honom. Han låg en bit efter under försäsongen, på grund av skador och så. Han har tagit steg framåt och han är definitivt med och konkurrerar. Det känns väldigt bra att han gör det.

Hittills har lagkaptenen Henok Goitom fått agera inhoppare och veteranen vill mer än gärna ta sig in i startelvan igen.

- Det är klart att man blir arg. Men jag tror att det är sunt att bli det, att man har känslor. Men du måste skaka av dig det snabbt. Ju snabbare du kan göra det desto snabbare kan du visa dina kvaliteter på träningarna. Det är klart att det blir en besvikelse när man inte får spela, men jag tror att det är sunt, sa han till Fotbollskanalen i dagarna.

Hur Grzelak hanterar Goitom-situationen? Tränaren säger:

- Jag jobbar med den frågan på så vis att jag har två spelare som kan spela. Det är en konkurrenssituation. Vi har haft bra samtal. Han kämpar på i träning och är en oerhört stöttande lagkapten, han gör alltid sitt bästa för laget.

- Vi har två motiverade forwards och utifrån mina val hittills kan man se att jag tyckt att Bojan legat lite längre fram. Men det är fortfarande öppet. Jag har inte bestämt mig för de övriga omgångarna av serien, om man säger så.

Hur ser du på att möta Hammarby efter förlusten senast?

- Det här blir en bra match för oss att studsa tillbaka med. Det var en sur förlust senast och det finns mycket revanschlusta nu. Det kommer säkert bli en jättetuff match, för vi möter ett bra fotbollslag.