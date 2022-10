Guidetti sågar Gamla Ullevis gräs: "Inte schysst mot spelarna"

Gamla Ullevi har utsatts för många timmar fotboll under säsongens gång, då både IFK Göteborg, Örgryte IS och Gais spelar sina tävlingsmatcher på arenan. Med bara några få matcher kvar börjar gräset nu tappa sitt fäste. Det fick AIK erfara när man förlorade med 0-1 mot Blåvitt under måndagskvällen.

Anfallsstjärnan John Guidetti, som dragits med fotproblem under den senare delen av säsongen, var inte alltför imponerad av underlaget som erbjöds.

- Mm … Det är väl inte Mestalla (fotbollsarena i Valencia, Spanien) om jag säger så. Jag tycker att det är synd. Jag hörde att tre lag spelar matcher här. Det känns inte riktigt schysst mot gräsmattan eller mot spelarna som spelar på den. Det var inte lätt, säger John Guidetti.

Hur var den att spela på?

- Den var ju tung. Den var ju inte jätteskön för hälsenan, om jag säger så. Men vad ska man göra?

Sebastian Larsson instämmer delvis i Guidettis kritik, men vill inte klandra något annat spelarna själva för förlusten.

- Ja, men vi ska inte skylla på någon gräsmatta. Jag tycker verkligen att det var en otroligt dålig fotbollsmatch i början. Visst, passningar går att göra på mattan, även om det inte var den lättaste. Men inga ursäkter, vi gör det inte tillräckligt mycket.

Även Blåvitts Gustav Svensson, som gick segrande ur rivalmötet, håller med om gräsets bristande kvalitet.

- Den är ju inte bra. Det tror jag att alla vet och ser, men så är det när tre lag plus damlandslaget spelar här. Det sliter, så är det ju, säger Svensson.