Guld 2019 men fyra 2020 - så här summerar Lagerlöf Dif:s säsong: "Hade ju andra tankar när vi planerade i februari"

Förra säsongen tog Djurgården SM-guld, men i år blev det inte lika roligt. Laget slutade fyra med tolv poäng efter ettan Malmö FF och en poäng efter trean Häcken.

Fotbollskanalen frågade Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf, lagkapten Jesper Karlström, och anfallaren Emir Kujovic om hur de ser på årets resultat.

- Det har inte riktigt stämt. När vi gick in i den här säsongen så valde klubben det här… alltså vi hade ju andra tankar när vi satt i februari och planerade för hur truppen skulle se ut och vilka värvningar som skulle göras under mars och under sommarfönstret. Men sedan blev det ju en helt annan situation och det har inte vi några problem med utan vi har full förståelse för att man prioriterade att säkra ekonomin. Så det har vi inte haft några problem med. Men det har inte riktigt stämt, säger Lagerlöf och fortsätter:

- Den backlinjen som vi spelade med i dag, den satt vi inte och tänkte att vi skulle ha i början av säsongen. Så det har aldrig riktigt kuggat. Vi hade några perioder då det stämde hyfsat, men vi har inte fått det riktiga flytet över säsongen. Vi hade kunnat ta betydligt fler poäng med ganska lite mer, men samtidigt så är man inte bättre än där man hamnar i tabellen. Det är väl ungefär där som vi kanske är utan att överprestera, men det kanske inte är en underprestation heller. Det är där någonstans.

Emir Kujovic håller med:

- Jag tycker någonstans att det är godkänt. Det är väl okej. Men det är klart att man helst vill vinna igen. Nu kom vi fyra, det är inte säkert att vi når Europa, men det finns en liten chans, säger han.

Ni tappade allsvenskans bästa mittback i Marcus Danielson och skytteligavinnaren i Mohamed Buya Turay, dessutom startade bara Erik Berg i 16 matcher - hur mycket har det påverkat er?

- Ja men det har varit mycket olika startelvor. Vi har inte haft kontinuitet och självförtroende som lag, det har varit för mycket upp och ner. Vi har tappat en del väldigt onödiga poäng mot lagen i nedre delen av tabellen. Kollar man på de här dåliga matcherna och att vi ändå då kommer fyra och har en liten chans till Europa, då är det ändå okej. Men det är som sagt inte bra att vi har varit upp och ner, säger Kujovic.

Jesper Karlström:

- Vi hade kunnat få ut mer med tanke på hur vissa matcher har sett ut. Det känns som att vi hade lite mer i oss och att det är vårt eget fel. Malmö var helt enkelt för starka i år. Men Häcken och Elfsborg. Vi vann båda matcherna mot Häcken, men det är ändå ett lag som har gjort en stark säsong. Men Elfsborg… den kan jag inte riktigt förstå, men det är ändå väldigt bra gjort att komma tvåa. All kredd till Elfsborg. Men det var vi själva som stod i vägen för en högre placering, säger Karlström och fortsätter:

- Det var nära att vi tog tredjeplatsen, men fjärdeplatsen är också viktig för Djurgården med tanke på att vi fortfarande har en chans att nå Europa, beroende på hur det går i Svenska cupen för lagen som slutade etta, tvåa och trea i allsvenskan. Så det var skönt att det blev något bra av det här ändå.