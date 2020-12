Två röda kort när Djurgården missade Europaplats - trots seger mot Varberg

När IFK Norrköping släppte in mål efter mål hemma mot Helsingborg och Häcken inte fick hål på Kalmar FF så levde plötsligt hoppet om en plats till Europa för Djurgården.

Efter en oerhört chansfattig första halvlek så var det som att Djurgårdens spelare fick veta läget i de andra matcherna under halvtidsvilan.

In med Emir Kujovic direkt till den andra halvleken och han hade bara varit på planen i två minuter när han med sin första bollkontakt skarvade in bollen i straffområdet så att Jesper Karlström blev helt fri och smällde in 1-0.

Tungt för Varberg som spelade med tio man efter att Tashreeq Matthews blev utvisad efter 28 minuter efter en ful eftersläng på Jesper Karlström.

Men efter 62 minuter var det Djurgårdens tur att åka på ett rött kort. Jesper Nyholm gick in i en duell med Rasmus Cronvall som föll till marken.

Tio mot tio.

Det gjorde inte att lagen skapade fler chanser. Varberg tog över och pressade tillbaka Djurgården. Men båda lagen hade svårt att komma till målchanser.

Matchen slutade 1-0.

Djurgården slutade fyra i allsvenskan, en poäng efter trean Häcken som spelade 0-0 mot Kalmar FF. Varberg slutade elva i allsvenskan.

- Jag skulle vilja tacka för mig. Det har varit ett underbart stöd från supportrarna genom åren. Det har varit en emotionell höst för mig, då man insett att det här kapitlet är slut. Då är det bara att tacka supportrarna och klubben för de här sex fina åren, säger Kevin Walker till Dplay, som under söndagen gjorde sin sista match i Djurgården-tröjan.

Han fortsätter:

- Jag lämnar med fina minnen i bagaget, en personlig utveckling och en utveckling för klubben. Jag är otroligt stolt över det vi åstadkommit ihop och alla målen vi hade, när jag kom till klubben, är avcheckade. Jag lämnar med ett leende på läpparna och det fälls kanske en och annan tår i kväll. Det är emotionellt när man tillhör en klubb så pass länge som jag har gjort. Nu är det framåt mot nya mål och nya saker som ska åstadkommas.

Varberg-tränaren Joakim Persson om förlusten:

- Djurgården gjorde sitt mål och sedan var det ganska kontrollerat. Vi försökte trycka på, men den riktiga glöden och tändningen fanns inte riktigt där.