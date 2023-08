Gurbanli-succé i Djurgårdens överkörning

Djurgården började i ett högt tempo och det tog bara en minut och tre sekunder innan man gjorde matchens första mål.

Samuel Dahl passade in centralt till Musa Gurbanli som precis utanför straffområdeslinjen skarvade vidare så att Gustav Wikheim blev fri, och han gick på kraft och bollen satt stenhårt bakom Degerfors målvakt.

Degerfors hade inte mycket boll men kom några gånger upp i anfall, och då blev det farligt. Som efter nio minuter när nyförvärvet Hugo Bolin med en hög passning hittade till Diego Campos som fick ett bra läge, men avslutet gick utanför.

Efter 20 minuter kom 1-1. Christos Gravius gjorde en fin spelvändning ut till vänster. Joe Gyau fick bollen och drog iväg den mot mål, och avslutet blev oerhört fint när bollen satt uppe i det bortre krysset.

Men Djurgården kom snabbt tillbaka.

Bara tre minuter efter kvitteringen slog Rasmus Schüller in bollen snyggt mot den bortre stolpen där Haris Radetinac på ett tillslag la in den framför mål. Där dök Musa Gurbanli upp och nickade in 2-1, vilket var hans första allsvenska mål.

Djurgården fortsatte att föra spelet i jakt på ett tredje mål. Och det kom efter 34 minuter.

Oscar Wallin missade bollen vid eget straffområde. Wikheim la beslag på den och passade in centralt till Magnus Eriksson som i sin tur hittade ner till höger, vid nära Degerfors vänstra stolpe. Där tog Radetinac emot men i stället för att skjuta la han in bollen centralt, längs marken, till Gurbanli som satte 3-1.

Men Degerfors gav inte upp utan jagade en reducering. Och efter 41 minuter klackade Rasmus Örqvist så att Hugo Bolin blev fri, men avslutade gick rakt på Jacob Widell Zetterström.

Det stod 3-1 i halvtid och Musa Gurbanli kände en lättnad efter två mål och en assist.

- Ja självklart, men jag behöver fortfarande lära mig känna allsvenskan. Det är bara min tredje eller fjärde match. Men det går bra. Jag arbetar hårt och är hungrig efter mer, sa han till Discovery+.

I andra halvlek var det i princip bara Djurgården.

Efter 47 minuter lyfte Magnus Eriksson in bollen bakom bortalagets försvar så att Wikheim fick ett jätteläge, men stolpe ut.

Tio minuter senare blev det straff efter att Hampus Finndell gått omkull. Marcus Danielson, som vanligt? Nej, Musa Gurbanli tog bollen och la upp den på straffpunkten, i hopp om sitt tredje mål. Men Sondre Rossbach gick åt rätt håll och räddade.

Men det skulle bli 4-1.

Efter 64 minuter fick hemmalaget hörna och Marcus Danielson nådde högst och nickade in bollen i mål.

Djurgården vann med 4-1 och gick upp som fyra. Degerfors åkte ner på kval.

Efteråt pratade Magnus Eriksson varmt om Musa Gurbanli.

- Det var bara en tidsfråga innan han skulle leverera. I dag gör han två mål och en assist. Det är väl godkänt för att vara Musa. Det är en fin kille och en fantastisk fotbollsspelare. Vi kommer att få se mer av honom, säger ha i Discovery+.

Degerfors tränare Andreas Holmberg:

- Riktigt pissig start att få jobba uppförsbacke direkt, säger han på presskonferensen och fortsätter:

- I andra halvlek har djurgården bra kontroll. Vi skapade ingenting. Det var uddlöst. Vi försvarar oss alldeles för dåligt i egen box. Vi hängde inte med på snabba underlaget.

Djurgårdens IF: Widell Zetterström -Johansson, Une Larsson, Danielson, Dahl - Finndell, Eriksson, Schüller - Radetinac, Gurbanli, Wikheim.



Rossbach - Wallin, Korac, Mammar - Bouzaiene, Örqvist, Mårtensson, Gravius, Gyau - Bolin, Campos