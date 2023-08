Magnus Erikssons löfte till fansen - stannar i Djurgården: "Nu finns det inget annat"

När Oliver Berg värvades in inför säsongen så påverkades Magnus Eriksson som inte blev lika given i startelvan. Inför mötet med Degerfors hade lagkapten gjort tolv starter och sju inhopp, och under sommarens transferfönster har det ryktats om att utländska klubbar vill lägga beslag på honom.

Men nu har Oliver Berg lämnat och då fick Eriksson starta mot Degerfors. Efter 4-1-segern var han nöjd och gav ett tydligt besked om framtiden.

- Nu känns det som att det inte finns något annat än att bara köra på. Det har ju varit min intention hela tiden. Min största önskan och ambition är att vara här, säger han.

Hur ser du på matchen mot Degerfors?

- Det var en jättebra insats av oss i dag. Vi gjorde 1-0 tidigt. En väldigt stabil insats av oss.

- Vi håller på och bygger något. Det finns en trygghet i det här sättet att spela. I dag kändes det som gamla Djurgården.

Enligt Aftonbladet har klubbar på Cypern visat intresse för Magnus Eriksson.

Transferfönstret stänger natten till fredag. Djurgårdens lagkapten har ett kontrakt som sträcker sig över 2025.