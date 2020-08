Gustafsson om Haksabanovic-bytet och dystra trenden: "Känt att det är lite orättvist"

NORRKÖPING. Tre raka förluster och fem raka matcher utan seger. Tidigare serieledaren IFK Norrköping har det tungt just nu. - Många saker har gått emot oss där jag känt att det är lite orättvist, säger managern Jens Gustafsson.

Det blev förlust med 2-1 hemma mot Hammarby under torsdagen för IFK Norrköping, efter att Abdul Khalili avgjort i den 95:e minuten. En tung förlust för Peking som nu förlorat tre matcher i rad och inte vunnit på fem raka matcher.

- Vi var väl lite passiva i vårt anfallsspel i första halvlek. Vi spelade runt bollen lite för mycket och tog inte fram den. Sen kom vi ut i andra halvlek och då såg det ganska bra ut till en början, men sen blev vissa spelare trötta av förklarliga skäl efter att ha spelat 90 minuter borta mot Helsingborg. Och då hade Hammarby en väldigt bra period där de tryckte ner oss rejält. Då var vi illa ute. Sen fick vi fart in i matchen igen när vi gjorde några byten. Under den perioden såg det faktiskt ut som att vi skulle kunna få in ett mål, säger managern Jens Gustafsson.

Om det sena baklängesmålet säger han:

- Det var väldigt grymt för vår del.

Även senast mot Helsingborg åkte Norrköping på ett sent avgörande till motståndarens fördel.

- Det är grymt, det måste jag säga. Det var grymt i Helsingborg och det var inget undantag i den här matchen heller. Vi jobbar hårt i motgång just nu, för att ta oss vidare.

Vad gör ni?

- Egentligen gör vi det som alltid har gjort men det grinar oss väldigt illa. Då gäller det att bara fortsätta jobba och inte misströsta allt för mycket.

- Jag tycker att det varit många saker som gått emot oss den senaste tiden där jag känt att det är lite orättvist. Så är fotbollen ibland. Då gäller det att jobba hårdare.

Gustafsson bytte ut offensive stjärnan Sead Haksabanovic i den 66:e minuten mot Bajen. Han blev poänglös mot de grönvita, precis som mot Helsingborg senast. Hans form är inte lika god som tidigare, menar managern.

- Det har gått lite upp och ner för många spelare. De var väldigt bra i början och sen har det gått ner lite. Det har varit många matcher, som påverkat spelarna. Det går lite upp och ner för många spelare, vill jag säga.

Norrköping har nio poäng upp till ettan Malmö FF just nu.