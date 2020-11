Häckens missräkning - tappar Europa-platsen efter omdiskuterad straffsituation

Det small direkt i närkamperna på Gamla Ullevi. Det märktes att det var derby även om publiken saknades. Och det var gästerna BK Häcken som fick en fin start på matchen och tog ledningen redan i nionde minuten. Leo Bengtsson vräkte sig då fram och rakade in ett inlägg från Godswill Ekpolo. Det var 22-åringens sjunde mål för säsongen. I 18:e minuten kvitterade IFK Göteborg. Sargon Abraham rullade kyligt in sin andra allsvenska fullträff för året efter fint förarbete av Alexander Jallow.



I 29:e minuten var BK Häcken oerhört nära att ta ledningen. Men Rasmus Lindgrens avslut täcktes i stund till hörna varpå Lindgren grävde ner huvudet i händerna. Med fem minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek träffade Leo Bengtsson ribban med en volleykanon. I 44:e minuten träffade Blåvitts vänsterback Sebastian Eriksson stolpen. Matchen var oavgjord i paus.



Giorgi Charaisjvili haltade av i 49:e minuten med skadeproblem och ersattes av August Erlingmark. Georgiern tog sig för lårets baksida. Ahmed Yasin var nära att vräka in bollen i 54:e minuten men bollen gick strax utanför stolpen. Blåvitt bytte in ordinarie lagkaptenen Robin Söder nio minuter senare. I hopp om att få till ett segermål slängde BK Häcken in Patrik Wålemark och Ali Youssef. Då stod klockan på 68 minuter. I 84:e minuten fick Ali Youssef ett bra läge men då räddade Giannis Anestis.



Två minuter senare skrek BK Häcken på straff sedan Patrik Wålemark fallit i straffområdet, men fick inget gehör hos Kristoffer Karlsson. Andreas Alm var inte nöjd med domslutet. Det blev fem minuters tilläggstid. Och i 92:a minuten fick BK Häckens inhoppare Alexander Faltsetas ett nickläge, men nicken gick rakt på Anestis. I 95:e minuten var BK Häcken ännu en gång nära att trycka in bollen, men avslutet gick över ribban.IFK Göteborg ligger alltjämt precis ovanför kvalstrecket men är nu fyra poäng före Kalmar FF på kvalplats. BK Häcken parkerar i och med krysset alltjämt på fjärde plats i tabellen. På söndag möter Blåvitt Östersunds FK på bortaplan. För Europajagande BK Häckens del väntar hemmamatch mot Örebro SK.

- Vi är väl inte i förarsätet, vi försöker klängra oss fram för att avgöra det här på egen hand. Vinner vi två sista så tror jag vi har en god chans att ta silver, litet eller stort, säger Häcken-tränaren Andreas Alm till Dplay.

Om straffsituationen säger Alm:

- Jag har inte kritiserat domarna i media under året. Jag tycker Jakob Johansson gör det väldigt erfaret. Han sträcker upp handen och så fort han gör den oskyldiga gesten så blir det svårt för domaren att blåsa. Vänsterbenet som går in mellan benen på Wålemark gör att han ramlar. Sedan när han fått träffen försöker Patrik inte så upp. Han får träffen sedan ramlar han. Reaktionerna på våra spelare är att det är straff och på Jakob är att det är på gränsen. Men vi kan prata hur mycket vi vill. Det är vad domaren säger som avgör - jag är inte ute efter domarpriset i år, det är nog det sista priset jag vill ha.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Eriksson -Yusuf, Wernbloom, Sana, Charaisjvili - Abraham, Farnerud

BK Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivo, Lindgren, Andersson - Friberg, Berggren - Yasin, Lundberg, Bengtsson - Søderlund