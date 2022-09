Hammarbys bakslag: Kurtulus missar toppmötet med BK Häcken

Under söndagen tog Hammarby IF emot rivalen Djurgårdens IF i ett hett Stockholmsderby. Båda lagen är involverade i toppstriden, och det var tre viktiga poäng som stod på spel.

För Hammarby var det en av flera stormatcher inom en nära framtid. Innan Djurgården hade man mött AIK (2-2) och IFK Norrköping (2-4), samtidigt som BK Häcken och Malmö FF väntar efter Stockholmsderbyt.

Men en spelare man får klara sig utan mot serieledaren BK Häcken i nästa omgång är mittbackskuggen Edvin Kurtulus. Med dryga halvtimmen spelad i Stockholmsderbyt rev 22-åringen ner Djurgårdens vänsterback Elias Andersson nära eget straffområde och varnades. Det gula kortet var Kurtulus femte för säsongen, vilket innebär avstängning och att Kurtuls därmed inte får spela mot Häcken.

ANNONS

Matchen pågår.