Hamsiks kanonmål räckte inte - Blåvitt tappade poäng igen

Sex omgångar in i allsvenskan var IFK Göteborgs stjärnvärvning Marek Hamsik mållös i den blåvita tröjan. Men det är han inte längre. Och den Blåvitt-supportrar som väntat på något gott, hen fick verkligen se något gott. Mot Sirius under måndagen gjorde slovaken sitt första mål i Sverige och det med en halvvolley som gästernas målvakt David Mitov Nilsson sent kommer glömma. Efter en hörna i den 52:a minuten hamnade bollen hos Hamsik någon meter utanför straffområdet och då drämde 33-åringen till. Bollen gick spikrakt upp i ena krysset.

Målet innebar 2-1 för IFK Göteborg, som då såg ut att gå mot en välbehövlig seger. Men den tidigare Blåvitt-spelaren Christian Kouakou ville annat. I den 65:e minuten nickade han in sitt andra mål för kvällen till 2-2. Han hade tidigare under matchen, i den 38:e minuten, skjutit in 1-1 via Mattias Bjärsmyrs ben.

Hemmalaget ledde två gånger om. För i den 24:e minuten gav Kevin Yakob sitt lag ledningen, efter ett inlägg av Sebastian Eriksson. Yakob nickade först i stolpen men tog därefter hand om sin retur och stötte in bollen i nät.

Båda lagen skapade ett antal målchanser utöver de fullträffarna man fick till, men matchen slutade alltså 2-2.

Därmed står IFK kvar på en seger i årets allsvenska. Roland Nilssons mannar har skrapat ihop åtta poäng på sju spelade matcher. Sirius har en seger och en poäng mer än motståndaren.

Göteborg har nu spelat fem raka matcher utan att vinna. Sirius har fyra raka utan seger.

Hamsik till Discovery+ efter matchen:

- Det var ett fantastiskt mål. Ett av de bästa målen i min karriär.

- Jag hade bra koordination. Det var perfekt nu när jag får se det igen och det var inte enkelt.

Mittfältaren var dock inte nöjd med att mötet slutade 2-2.

- Jag pratar inte om min prestation utan om lagets. Jag är inte glad eftersom vi inte vann.

Göteborgs lag: Giannis Anestis - Alexander Jallow, Jesper Tolinsson, Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson (Yahya Kalley 56) - Alhassan Yusuf, Marek Hamsik - Tobias Sana, Kevin Yakob (Pontus Wernbloom 87), Simon Thern (Gustaf Norlin 71) - Kolbeinn Sigthorsson

Sirius lag: David Mitov Nilsson - Tim Björkström, Joseph Colley, Jamie Roche (Karl Larson 61) - Adam Ståhl, Marcus Mathisen, Adam Hellborg, Johan Karlsson (Nahom Girmai Netabay 61), Axel Björnström - Jacob Ortmark, Christian Kouakou (Mohammed Saeid 82)