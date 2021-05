FEM SPANINGAR: "Det var på tiden, Marek Hamsik"

Systemskifte i Blåvitt

ANNONS Hittills den här allsvenska säsongen har Roland Nilsson valt att satsa på ett 5-3-2-system. Men till mötet med Sirius byggde tränaren om. Blåvitt spelade med ett 4-2-3-1-system, med Marek Hamsik och Alhassan Yusuf som sittande centrala mittfältare. Och det gav tidigt effekt mot Sirius.

Sirius mer effektivt

Visst, Sirius borde ha tagit ledningen efter bara några minuter när Giannis Anestis slarvade med bollen, men därefter var hemmalaget bäst. Blåvitt nådde fram till en del farliga anfall. Med det nya spelsystemet hade IFK många offensiva spelalternativ och Kevin Yakob i sin nummer tio-roll var en härlig spindel i nätet. Han gav också Blåvitt en välförtjänt 1-0-ledning i den 24:e minuten. Men en stund senare avtog greppet om Sirius och gästerna började ta för sig mer. Sett över hela den första halvleken var hemmalaget snäppet vassare men Sirius skapade ändå några vettiga målchanser och i den 38:e minuten kvitterade Christian Kouakou efter att ha skjutit in bollen i nät via Mattias Bjärsmyrs ben. Sirius var helt enkelt mer effektivt med bollen. De fick ut mer av sitt bollinnehav.

ANNONS

Ren och skär kvalitet, Hamsik!

Efter lite mer än 50 minuters spel vände jag mig om till en kollega på pressläktaren och sa: ”Hamsik kan väl åtminstone ge oss ett mål under sin tid i allsvenskan?”. Minuten därefter fick slovaken de få blåvita supportrar inne på Ullevi att explodera. Stjärnan pangade upp 2-1 i krysset på halvvolley, efter en hörna. En klassaktion utanför straffområdet. Bollen gick i en spikrak bana och avslutet var helt otagbart för David Mitov Nilsson i Sirius mål. Olika människor gillar olika typer av mål och det finns säkert de som tycker att den här baljan är årets hittills snyggaste mål i allsvenskan, trots Victor Edvardsens osannolika fullträff mot Djurgården. Det går åtminstone att argumentera för att Hamsiks mål, som handlar om ren och skär kvalitet, ska vara en kandidat till årets mål när säsongen summeras. Och visst var det på tiden att den tidigare Napoli-spelaren visade sin skicklighet på riktigt.

ANNONS

Slarv kostade Blåvitt poäng

Christian Kouakou blev inget annat än en felrekrytering för IFK Göteborg. Därför var det ingen skräll att just han stänkte in två mål i den här matchen, det brukar ju vara så att spelare som inte lyckats i en klubb slår till mot just den klubben. Forwarden fick alldeles för enkelt nicka in 2-2 i den 65:e minuten, när Jesper Tolinsson tappade bort honom inne i straffområdet, och det kostade segern för hemmalaget. Det som kunde ha blivit en efterlängtad trepoängare och enbart glädje över Marek Hamsiks dundermål blev till ännu en missräkning, på grund av slarv. Försöket att ta ledningen en tredje gång var också för tamt. Det brände aldrig riktigt till igen efter 2-2.

Pressen på Roland Nilsson blir större

Förväntningarna på Real Blåvitt 2.0 är stora. Det kommer inte Roland Nilsson, spelarna och klubbledningen ifrån. Därför ökar nu pressen på tränaren, efter femte raka poängtappet. En seger på sju spelade omgångar är inte godkänt. Jag tror inte att det behöver spelas särskilt många matcher efter EM-uppehållet innan röster om avgångskrav börjar höjas på allvar om formkurvan inte tar en vändning.