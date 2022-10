Här guldfestar Öis-spelaren med mästartröja - efter kritiken

När Häcken under söndagen säkrade SM-guldet på herrsidan genom att besegra IFK Göteborg på Gamla Ullevi var Elias Gustafson, bror till guldhjältarna Simon och Samuel Gustafson, på plats - iförd en Häcken-tröja. Örgryte-spelarens agerande väckte ilska hos Öis-supportrar och hans klubb är kritisk.

Öis tf klubbchef Andreas Karlsson sa till Fotbollskanalen under söndagskvällen att det är ”djupt olyckligt” att Gustafson såg matchen i en Häcken-tröja.

- Vi kommer att behöva prata med Elias om hur han tänkte i den här situationen. Det kommer att bli uppförsbacke för honom, det kommer att bli ett känsligt läge. Men som sagt, vi måste prata med honom först - sen får vi ta ställning, sa Karlsson.

Men Örgryte-spelarens kväll tog inte slut på Gamla Ullevi. Gustafson tog sig efter matchen till Häckens guldfirande. Där festade 25-åringen med en specialdesignad mästartröja på sig.

Enligt Fotbollskanalens utsände på plats på guldfesten dansade Gustafsson bland annat uppe på festens scen tillsammans med guldhjältarna. Gustafson var fortsatt på plats när Fotbollskanalen vid midnatt lämnade lokalen.

När Fotbollskanalen når Örgrytes ordförande Per Skånberg på måndagen ger han följande kommentar om att Gustafson dök upp på Häckens guldfest med en mästartröja:

- Vi har inga mer kommentarer just nu. Vi vill först och främst prata med Elias under förmiddagen och under dagen kommer vi komma med ett uttalande. Sedan kan vi förstå att medlemmar och supportrar har synpunkter på det och bli irriterade. Det kanske inte är så bra att man som fotbollsspelare i Öis visar sig i en rivals tröja. Jag kan förstå att det väcker en del uppmärksamhet och upprördhet, säger han och fortsätter:

- Det finns så klart inget ont uppsåt i det. Det finns en bakgrund där Elias två bröder spelar i Häcken och han själv har spelat i Häcken. Vi vill samtala och hantera det internt först innan vi gör ett uttalande.

Öis har klivit in i en väldigt viktig träningsvecka för klubbens framtid. På lördag spelas sista omgången av superettan och inför mötet med Brommapojkarna ligger man på säker mark enbart tack vare bättre målskillnad än Jönköpings Södra. Örgryte riskerar således negativt kval.

Gustafson är avstängd mot BP.

Fotbollskanalen har sökt Elias Gustafson och Örgrytes tillförordnade klubbchef Andreas Karlsson upprepade gånger utan framgång.