Symboliskt skifte när Häcken tog SM-guld på Gamla Ullevi

Lundhs blogg

Blåvitt spelade för äran och för att slippa förnedringen att Häcken skulle få fira föreningens historiska och första SM-guld på just Gamla Ullevi. Sett till hur Mikael Stahre och Sebastian Eriksson agerade så länge matchen levde kan man inte anklaga Blåvitt för att hålla igen. Snarare tvärtom.

Tyvärr för hemmasupportarna, som sjöng och höll i gång på ett imponerande vis under i princip hela matchen trots att deras lag inte hängde med, räckte inte ilskan, frustrationen och attityden mot ett klart skickligare motstånd. Redan efter 30 minuters spel stod det 0-3 och det var närmare ännu större förlustsiffror innan 0-4 kom på slutet.

BK Häcken har varit klart starkast under allsvenskan 2022 och under norsk lagledning har man lyckats lyfta kvaliteten med några vassa värvningar. Ta bara dansken Mikkel Rygaard som skickade in två mål i segern mot Blåvitt och som varit tongivande under hela säsongen. Det är fler som klivit fram och hemvändarna i form av tvillingarna Gustafson har visat klass.

BK Häcken svajade en del under september med en rad oavgjorda men när det väl gällde åkte man till Tele2 Arena och slog Djurgården. Man krossade Sundsvall på hemmaplan. Följde upp det med att vinna borta mot AIK. Trots en tveksam utvisning mot Malmö FF blev det vinst även mot de regerande mästarna.

Med två omgångar kvar fanns möjligheten att säkra SM-guldet mot Blåvitt. Ihop med Malmö FF är IFK Göteborg svensk fotbolls riktiga dominanter. Även om det varit ett gäng tunga år för Blåvitt så vann man derbyt mot Häcken i våras med 2-0. Klart att det fanns nerver hos det gulsvarta laget när man blåste i gång matchen på Gamla Ullevi. Eller?

Inte utan att man undrar över vad Per-Mathias Högmo och hans assistenter gjort? Är det yogan? Är det dikterna? Något har gjort BK Häcken årgång 2022 oerhört mentalt starkt och man gick in och tog kommandot i den avgörande matchen. Inget verkade påverka spelarna när det small i dueller och Stahre och Eriksson var närmast galna.

I stället fick man se fantastisk fotboll där Blair Turgott skickade in 0-1 efter att elegant ha vickat bort Johan Bångsbo. Förspelet var magi när Simon Gustafson klackade fram bollen efter en fin passning från backlinjen. Efter ledningsmålet bara fortsatte de gulsvarta att spela ut och kontrollera matchen.

Visst, Marcus Berg hade ett bra läge men Johan Hammar tacklade i sista stund och såg till att blockera skottet. Den tidigare MFF-talangen som drog till Everton som ung och sedan tagit sig till plats i en allsvensk toppklubb via Stockport, MFF, Fredrikstad och Örgryte. Nu är han viktig för Häcken och var den som skallade in 0-2.

Sedan var det danske Rygaard som skickade in 0-3 på ett distanskskott efter en dryg halvtimme. Då säckade Blåvitt ihop helt och hållet. Andra halvlek var det en del nya möjligheter för Häcken och till slut skickade Rygaard in 0-4 och krönte eftermiddagen när den lilla klubben i Göteborg inte bara blev etta i Sverige utan även störst och bäst i stan. Ingen liten symbolik att få göra det på Gamla Ullevi.

Det var fint att se Erik Friberg hoppa in på slutet och få vara på plan när BK Häcken vann det historiska och första SM-guldet. Mittfältaren, vars pappa Peter gick före som spelare, har vunnit i både Malmö och Seattle men kom tillbaka till moderklubben och fick vara med och ta den hela vägen upp till toppen.

Bara att bocka och buga och tacka för att BK Häcken visat en fotboll som inte bara varit framgångsrik utan även underhållande, snabb och modern. Klart att det är underbart när den typen av fotboll även ger framgångar. De har spelat sitt spel och det har burit hela vägen.

En söndag som denna måste man tänka på dem som gick före. Åke Nilsson som var ordförande i 35 år. Gothia Cup-generalen Dennis Andersson. Tidigare spelaren, tränaren och sportchefen Sonny Karlsson. Det finns Tomas Olsson som gör mycket nytta och förre tränaren Peter Gerhardsson som ordnade första titeln.

Det finns givetvis många fler som slitit på, men en del av framgången ligger i att man klarat av att generationsväxla på tongivande poster. Sportchefen Martin Ericsson, klubbchefen Marcus Jodin och ordföranden och byggherren Anders Billström har tagit över stafettpinnarna och fört föreningen vidare och utvecklat verksamheten. De har hittat rätt i tränarrekryteringen och spelarvärvningar och betalningen kom denna eftermiddag.

BK Häcken har alla möjligheter att etablera sig högt upp i svensk fotboll. På herrsidan och på damsidan. Föreningen är välskött och i framkant på många områden (anläggning, arena, dam och herr) och man har Gothia Cup som en ekonomisk injektion vilket ger stabilitet. Fortsätter framgångarna kan man även utmana de andra traditionella klubbarna i Göteborg om supportrar. Framtiden är minst sagt ljus på Hisingen.

****

Inför mötet med BK Häcken tackade Blåvitt av Mattias Bjärsmyr som slutar spela fotboll. Det är ett drygt år sedan Pontus Wernbloom lade skorna på hyllan. Hur blir det med Blåvitts satsning på ett gäng hemvändare? Gustav Svensson och Marcus Berg har kontrakt över 2023, men det har inte Oscar Wendt och Sebastian Eriksson.

Förlänger Blåvitt med duon? Orkar Berg kriga en säsong till när det inte blir kamp om titlar? Han har tidigare vittnat om skadorna som är slitsamma att dras med. Lägg till det att både Warner Hahn och Hosam Aiesh har kontrakt som löper ut efter säsongen. Hur ska Håkan Mild och Mikael Stahre staka ut framtiden för klubben?

****

Stannar Per Mathias Högmo? Häckens succétränare uppvaktades av Malmö FF i somras men klubben gav inte tillåtelse till MFF att tala med norrmannen. När jag poddintervjuade Högmo häromveckan framgick att han haft en del förfrågningar och att han pausat diskussioner med BK Häcken om att förlänga sitt kontrakt som löper ut 2023.

Det blir en av de viktigaste frågorna för sportchefen Martin Ericsson att reda ut snarast. BK Häcken har lärt sig den hårda vägen att ett kontrakt med en tränare inte alltid betyder att vederbörande stannar. Mikael Stahre drog när han fick ett bättre bud.

Klart att Högmo lyft sitt rykte med insatserna under 18 månader på Hisingen. Senaste klubbjobbet innan Häcken var att han tog över Fredrikstad som trillat ner i division 1, vilket motsvarar tredjedivisionen. Det jobbet tog han ett drygt år efter att ha fått lämna förbundskaptensjobbet för Norge utan att han hade lyckats ta laget till EM.

Det lyfte inte som tränare i Fredrikstad och han blev sportchef i klubben innan han tog över som ansvarig för tränarutbildningen på norska förbundet. Det var där han befann sig när Häcken fick kontakt med Högmo via en dansk rekryteringsfirma. Då sågs han som en chansning och man skrev kontrakt på två och ett halvt år.

I dag är läget annorlunda efter att Högmo tagit klubben från sistaplatsen i tabellen till ett historiskt första SM-guld. Han och ledarstaben har fått laget att spela en attraktiv, modern och framgångsrik fotboll. Högmo är het och kan givetvis välja vad han vill göra, och norrmannen vet hur snabbt man kan gå från glödhet till iskall. Stanna på Hisingen eller flytta?

****

Gillar att Mattias Bjärsmyr fick hoppa in och avsluta karriären på plan, men det var ingen rolig match att avsluta med.

****

Framför oss på läktarna satt Blåvitt-legendarer som Sven-Göran Eriksson och Torbjörn Nilsson (som dock tränat Häcken). Det är inte utan man undrar hur de känner när lillebror från Hisingen kommer till Gamla Ullevi och dominerar. Totalt. De hann försvinna innan jag hann ställa frågan.

****

BK Häcken har fått fart på Gothia Cup igen efter pandemin. Därmed har man resurser att satsa vidare på att växla upp. Ett SM-guld i sig är ingen ekonomisk vinstaffär, men det finns en rad möjligheter som öppnar sig efter det. Från sponsorer som kan både intressera sig och öka på satsningen till en chans att ta sig till Champions Leagues gruppspel, Europa Leagues gruppspel och i slutändan Europa Conference League.

Det egna kapitalet efter 2021 var över 50 miljoner kronor och försäljningen av Patrik Wålemark ökade på kassan. Den flytten till nederländska Feyenoord skedde i januari i år vilket innebar att den inte fanns med när man rullade från årsredovisningen. Det var uppenbart att försäljningen även möjliggjorde värvningar som gjorde BK Häcken klart bättre.