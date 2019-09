HIF besviket - men hoppfullt: ”Vi hade förtjänat ett kryss”

Helsingborgs IF föll under måndagen med 2-0 mot Djurgården borta på Tele2 Arena i allsvenskan. Flera HIF-spelare var efteråt besvikna över att Mohamed Buya Turay inte fick rött kort för en arm i Fredrik Liverstams ansikte i slutet av första halvlek, men kunde än dock se vissa positiva delar i matchen.

Alexander Farnerud anser att HIF förtjänade en poäng, då han menar att det var lite oturligt för laget att ett misslyckat skott av Buya Turay, som tidigare hade kunnat bli utvisad, ledde till att Emir Kujovic nickade in 1-0, samtidigt som han menar att HIF länge höll jämna steg med motståndaren.

- Det är tråkigt att det är så när det finns vissa regler man ska följa, samtidigt som det är en jättedålig träff han får på sitt skott. Den är på väg ut och det är tur för dem att anfallaren står på rätt plats och att de får ett mål på ett sådant sätt. Jag tycker annars att vi hade förtjänat ett kryss, säger Farnerud.

Holgersson tycker också att förlusten är snöplig, då han anser att HIF gjorde en hyfsad match, men att laget inte orkade hela vägen.

- Det är snöpligt. Vi gjorde det bra i 70 minuter och sedan fick de ett felskott som gick i huvudet på honom och då blev det mål, säger Holgersson.

- Jag tycker att vi hade mycket energi och många ville mycket där inne. Sedan blev vi lite naiva med bollen eller tvärtom, där vi tappar den lite för enkelt. Vi hade behövt hålla i den lite mer mot ett så här bra lag som vi gjorde i första halvlek. I andra halvlek går vi mer på knäna ju längre matchen lider. Nu blev det ett turmål, men vi kom också närmare och närmare eget mål.

Olof Mellberg, som gjorde sin första allsvenska match med HIF, tycker också att det delvis såg bra ut, men är såklart missnöjd med att det blev förlust.

- Det var synd att vi inte fick med oss något. De var värda det. Jag tycker att de hade en bra inställning och det kändes som att vi var igång, framför allt en bit in i andra, med tanke på att vi hade ett resultat med oss långt in. Det kändes som att det fanns stora möjligheter och man såg på spelarna att de växte, säger Mellberg, med hes röst, då han först tappade rösten under matchen.