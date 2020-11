HIF degraderat - nu avgår ordföranden: "Ett fundamentalt misslyckande"

Helsingborgs IF spelade i går, söndag, 0-0 mot Falkenbergs FF i allsvenskan. I och med det resultatet fick Kalmar FF inte vinna mot AIK under måndagen - för att HIF skulle ha någon chans att hålla sig kvar i serien. Länge såg mötet i Solna ut att sluta mållöst, men i slutskedet avgjorde Erik Israelsson matchen när han nådde högst på en hörna.

1-0 till Kalmar FF - vilket innebar degradering för skåningarna.

Omgående efter slutsignalen i Solna gick HIF ut med ett medlemsbrev på sin hemsida.

- Jag har, som jag sagt till media, informerat valberedningen om att jag avgår som styrelseordförande vid degradering. Övriga styrelsen har också informerat valberedningen om att man ställer sina platser till förfogande. Vi är djupt besvikna och tar naturligtvis vårt ansvar. Tills dess att ni medlemmar valt en ny ordförande kommer jag att leda styrelsearbetet och göra det med lika stor gnista och vilja som tidigare, säger ordförande Krister Azelius i en kommentar på klubbens hemsida.

När Fotbollskanalen når Azelius utvecklar han sina känslor.

- Enorm besvikelse så klart. Även om vi har kommit närmare den här sportsliga katastrofen eller debaclet, så är det klart att när jag tittar på matchen så har man hopp kvar. Just nu är det bara stor besvikelse, och jag är inte besviken på AIK eller så. Utan jag är besviken på att vi åker ur och att våra prestationer varit dåliga. Analyser och så får göras senare och av bättre människor än mig - och förmodligen andra människor än mig dessutom.

Sportslig katastrof, kan man tala i samma termer ekonomiskt?

- Jag kan säga att hanteringen av ekonomin och förberedelserna för detta har skärpts succesivt i takt med poängtappen. Det är ett sportsligt fundamentalt misslyckande. En degradering är hanterbar under normala omständigheter idrottsmässigt. Men en degradering i kombination med corona är ju tufft alltså, det är jäkligt tufft. Jag ska inte uttrycka mig i termer av överlevnad även om sådana saker kan, för oss och för andra, hamna på luppen. Det är klart att det också påverkar möjligheterna och sättet att ta sig tillbaka till finrummet. Så är det. Men degraderingen som sådan är en sportslig katastrof, ekonomiskt illa, och kanske i pandemitermer också en ekonomisk katastrof. Men just nu så tänker jag i termer av idrotten. Det känns som att man hade kunnat lösa allt annat, fast det inte är säkert man hade kunnat det. Jag tänker på våra supportrar, våra samarbetspartners och på oss själva. Just nu ser jag ingenting annat än mörker.

Vidare skriver HIF följande på sin hemsida:

"Vi är väldigt ödmjuka inför den utmaning som väntar föreningen men är också beslutsamma om att så snart som möjligt ta HIF tillbaka dit den hör hemma - till Allsvenskan. Det arbetet har redan påbörjats.

Vi vill försäkra er om att HIF idag, till skillnad från när klubben åkte ur Allsvenskan 2016, har god kontroll på sin ekonomi och har under lång tid arbetat med scenarier där spel i Superettan varit ett även fast vi naturligtvis hoppades att så inte skulle bli fallet. Alla i föreningen är ödmjuka inför uppgiften och utmaningen som väntar men står beredda att ta oss an den och jobba extremt hårt för att allsvenska matcher snart ska spelas på Olympia igen".