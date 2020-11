Superettan väntar HIF - Granqvist: "Som att träffas av en hård käftsmäll"

Kalmar FF avgjorde sent mot AIK under måndagen – och Erik Israelssons mål satte inte bara smålänningarna i förarsätet i kampen om kvalplatsen, målet såg även till att Helsingborgs IF nästa år spelar i superettan.

Kort efter att det stod klart att HIF nästa år inte spelar i landets högsta serie meddelade ordföranden Krister Azelius att han avgår.

- Just nu ser jag inget annat än mörker, sa Azelius till Fotbollskanalen.

Andreas Granqvist, 35, har bara gjort 54 minuter i allsvenskan den här säsongen – och har fått följa sitt lag från sidan. Att skåningarna nu trillat ur till superettan tar hårt på HIF-kaptenen.

- När det nu är klart blir det som att träffas av en hård käftsmäll. Men det är inte i kväll vi tappar den allsvenska platsen. Jag har trott på det här hela laget hela vägen, och trott på att vi ska klara oss kvar. Just nu är det otroligt tufft. Jag kom hem för att ta oss upp i allsvenskan och se till att HIF etablerade sig. Nu får vi börja om, och det känns jobbigt. Jag är besviken, ledsen och förstår om fansen känner likadant, säger Granqvist till HD.

- Detta är förstås inte acceptabelt för en klubb som HIF. Vi ska vara otroligt besvikna i dag, men sedan är det dags att börja analysera och utvärdera och jobba framåt. Vi ska göra allt för att ta oss tillbaka så fort som möjligt.